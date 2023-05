Broistedt gewinnt Herzen der Schützen im Sturm

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (rechts) hatte am Ehrentisch mit zahlreichen Gästen aus der Politik Platz genommen. Beim Schützenfrühstück hielt sie ihre erste Rede als „Schützendame“. © Bernd Schlegel

Abschließender Höhepunkt des Göttinger Schützenfestes ist das Festfrühstück. Dabei hält Oberbürgermeisterin Petra Broistedt ihre erste Rede als Schützendame.

Göttingen – Als Oberbürgermeisterin ist Petra Broistedt automatisch „Schützendame“ beim Göttinger Schützenfest. Vor den Mitgliedern der Vereine der Bürgerschützengesellschaft hielt sie am Montag ihre erste Rede beim Schützenfest.

Und dabei eroberte die Oberbürgermeisterin die Herzen der Aktiven und ihrer Gäste im Sturm. Sie machte deutlich, dass die Verwaltung mit „wenig Geld“ und einem großen Fachkräftemangel zu kämpfen habe.

Humorvolle Einblicke

Humorvoll gab die Verwaltungschefin einen „Einblick“ in die Arbeit im Neuen Rathaus und berichtete von einer „Fahrt“ der Ratsfraktionen in den Harz, bei der man zu später Stunde aufeinander zugegangen sei. So sei dabei von der „Mautstraße“ zwischen den Schillerwiesen und dem Wildgehege, der Überdachung aller Fahrradstraße oder einer Straßenbahn für Göttingen die Rede gewesen.

Deshalb ließ sie bei ihrer launigen Ansprache über mehrere Vorschläge für Slogans für die Uni-Stadt abstimmen. Ihre Idee „Göttingen, die Stadt mit dem besten Schützenfest der Welt“ wurde von den Anwesenden mit viel Beifall und Jubel gefeiert.

Abschließender Vorschlag

Außerdem machte sie abschließend den Vorschlag, dass Dechant Wigbert Schwarze zukünftig an allen Ratssitzungen teilnimmt. Damit löse der Geistliche sein Versprechen ein, dass er immer da vor Ort sein wolle, wo das Elend am größten ist.

Landtagsabgeordneter Christian Frölich (CDU) riet den Schützen, das Amt des „Oberschaffers“ in „Oberpaffer“ zu ändern. Dann werde man bestimmt Nachwuchs für dieses Amt finden – Motto: „Kiffen statt schießen“.

Ezra Rudolph sprach für die Grünen

Für die Grünen sprach Ezra Rudolph beim Schützenfrühstück. Sie riet den Schützen, sich für die alte Justizvollzugsanstalt als neues Domizil zu interessieren – Motto: „Ein Göttinger Traditionsverein für ein Göttinger Traditionsgebäude.“

Das neue Königspaar der Bürgerschützengesellschaft Göttingen: Rainer Hald (Schützenverein von 1863) und Inka-Mari Linne (Schützenverein Scharnhorst). © Bernd Schlegel

Zu Beginn des Frühstücks war das neue Königshaus der Bürgerschützengesellschaft (BSG) begrüßt worden. An der Spitze stehen König Rainer Hald (Schützenverein von 1863) und Königin Inka-Mari Linne (Schützenverein Scharnhorst). Kronprinzenpaar sind Horst Arm (Schützenverein Grün Weiß) und Ulrike Eper (Schützenverein Diana). Als Prinz und Prinzessin gehören Klaus Zubeil (SG 44) und Marion Herkt (Schützenverein Diana) ebenfalls dem Königshaus an. Dieter Heinemann darf sich mit dem Titel des Volkskönigs schmücken – zum zweiten Mal nach 2018.

Schüler- und Jugendkönig

Neuer Schülerkönig ist Paul-Vincent Menke (Schützenverein von 1924 Freihand). Auf den zweiten Platz kam Julia Rösler. Der neue Jugendkönig heißt Erik Senger (Schützen Corps Göttingen). Die Plätze zwei und drei sicherten sich Lena Hagen (SV Diana) und Julian Wallert-Wingefeld (SV Holtensen). bsc