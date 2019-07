Brot für die Welt: Mobil vor der Jacobi-Kirche in Göttingen

Seit 60 Jahren besteht das evangelische Hilfswerk „Brot für die Welt“. Das soll am Mittwoch, 3. Juli, in Göttingen gefeiert werden.

Dazu wird ein speziell gestalteter Kleintransporter aus italienischer Produktion, eine Ape, in Göttingen erwartet. Das Gefährt tourt noch bis Ende August durch alle 48 Kirchenkreise der Landeskirche Hannovers.

Auch in Göttingen wird mit dem Besuch auf das jahrzehntelange Engagement von „Brot für die Welt“ hingewiesen. Die Ape stoppt am Mittwoch zunächst um 10.30 Uhr an der Jacobi-Kirche in der Fußgängerzone. Von 12.30 bis 15 Uhr steht das Mobil an der Zentralmensa auf dem Uni-Campus.

Vor Ort sind Mitglieder des Partnerschaftsausschusses des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Göttingen zusammen mit den Pastoren Thorsten Bothe und Uwe Völker. Zeitweise wird auch Superintendent Friedrich Selter dabei sein.

„Wir freuen uns auf die Begegnung mit den Menschen in der Fußgängerzone und auf dem Uni-Campus. Mit ihnen wollen wir über die Themen der Einen Welt ins Gespräch kommen. Diese sind, wie auch die Fridays-for-Future-Bewegung zeigt, aktueller denn je“, sagt Superintendent Selter.