Brutale Messerattacke: Mann (34) sticht mehrfach auf Seniorin (81) ein

Von: Melanie Zimmermann

In Heilbad Heiligenstadt ist ein 34-Jähriger mit einem Messer auf eine 81-jährige Seniorin losgegangen und hat sie schwer verletzt. (Symboldbild) © Carsten Rehder /dpa

In Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) soll ein 34-Jähriger mehrmals auf eine 81-Jahre alte Seniorin eingestochen haben. Das Motiv ist unklar.

Ein 34-jähriger Mann soll am Mittwoch, 14. Juni, eine 81-jährige Frau in einem Mehrfamilienhaus in Heilbad Heiligenstadt (Kreis Eichsfeld) mehre Stichverletzungen zugefügt und schwer verletzt haben.

Die Seniorin kam in ein Krankenhaus und musste noch in der Nacht operiert werden.

Messerattacke auf Seniorin: 34-Jähriger sticht mehrmals auf 81 Jahre alte Frau ein

Wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 19.50 Uhr. Den Täter nahmen Polizeibeamte in der Nähe des Tatortes fest. Während seiner Festnahme leistete er massiven Widerstand, verletzte sich leicht und wurde medizinisch versorgt.

Zum Tatmotiv und Ablauf des Geschehens hat die Kriminalpolizei Nordhausen mit Unterstützung des Thüringer Landeskriminalamtes (LKA) die Ermittlungen aufgenommen.

Nach Messerattacke auf Seniorin: Mutmaßlicher Täter leistet bei Festnahme massiv Widerstand

Noch am Mittwochabend begannen die Spezialisten mit der Spurensicherung am Tatort, die am Donnerstagvormittag, 15. Juni, fortgesetzt wird. Derzeit wird auch überprüft, ob der mutmaßliche Täter zeitnah einem Haftrichter vorgeführt wird. (Melanie Zimmermann)