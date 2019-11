Buch enttarnt Ex-Lehrer und SS-Mann: Klassenfoto mit Massenmörder

"Klassenfoto mit Massenmörder" - Autor Jürgen Gückel schreibt über seinen ehemaligen Lehrer, der trotz grauenhafter SS-Vergangenheit jahrelang unbehelligt unterrichtete.

Viele der Kinder der Kriegsgeneration haben es erlebt: das Munkeln über Dorfbewohner, die im Krieg „Dreck am Stecken“ hatten, das Schweigen auf Nachfragen. Das Dulden der in den 60er-Jahren im Gemeindeleben aktiven Mitbewohner.

Viele NS-Mitläufer, aber auch Täter, ja Massenmörder lebten so unbehelligt – mitgetragen von vielen. Auch Artur Wilke, ein Lehrer.

Er ist ein Täter mit Gesicht, wie Jürgen Gückel sagt. Ein Gesicht, das der Autor kannte, hinter das er aber fünf Jahrzehnte nicht klar blicken konnte. Wilke, der Lehrer an der Volksschule Stederdorf bei Peine, der auch schon mal züchtigte, schlug, grob schimpfte, aber auch lehrte, wurde eines Tages im Unterricht verhaftet, abgeholt. Weg war er. Warum?, fragte sich schon damals Jürgen Gückel. Er wollte es wissen, wie so vieles in seinem späteren Beruf als Journalist, in dem er es zum preisgekrönten Reporter in Göttingen brachte.

„Ich wollte diese Geschichte aufklären, ich wollte darüber schreiben und das schon früh“, erzählt Gückel. Zunächst nur in einem Zeitungsartikel. Heute liegt ein Buch vor ihm. 296 Seiten, die Essenz aus einer extrem aufwendigen Recherche durch abertausende Aktenseiten und viele Gespräche. Denn: Irgendwie wusste keiner etwas über Walter Wilke, so hieß der Lehrer, der nach dem Krieg die Identität seines gefallenen Bruders angenommen hatte. Artur Wilke gab es nicht mehr. Auch nicht dessen Geschichte als SS-Hauptsturmführer mit grauenhafter Vergangenheit.

Der Autor ließ nicht locker

Doch Jürgen Gückel ließ nicht locker. Der erste Besuch im Koblenzer Landeshauptarchiv bescherte ihm die Akte NS-Prozess Artur Wilke mit 24.000 Seiten. Die Recherchetour durch die Landes- und Staatsarchive brachte ihn auch danach stetig weiter – auf der Suche nach dem wahren Wilke. Artur Wilke.

Längst wusste Jürgen Gückel, dass er damals auf einem Klassenfoto mit einem Massenmörder saß. Links außen stand, smart lächelnd, im feinen Anzug, Walter, nein Artur Wilke, SS-Mann, mitverantwortlich für Tausende Morde, 6600 lasteten ihm die Richter in NS-Prozess 1963 in Koblenz an. Er ging von 1941 bis 1944 brutal vor – auch mit dem Ziel, die Gegend um Minsk in Weißrussland judenfrei zu machen. So sei er auch an einem Massaker an katholischen Ordensschwestern beteiligt gewesen, am Anzünden einer Kirche, in der 257 Menschen qualvoll verbrannten.

Perspektivwechsel

Der Autor wählt im Buch den Perspektivwechsel: Er erzählt mal mit dem Stilmittel des inneren Dialoges seine und die Erinnerungen der Mitschüler, mal als Beobachter. „Sonst wäre es zu ermüdend, aber auch für mich schwer erträglich gewesen.“

In Stederdorf war Gückel auch wieder unterwegs, stieß dort nach fünf Jahrzehnten teilweise immer noch auf die Mauer des Schweigens, auf Unverständnis ob seiner Fragen oder auf verschwommene, subjektive Erinnerungen, die „man sich zurechtlegt, wie man sie braucht“.

Gückel hat starke Indizien gefunden, dass auch die Briten als Besatzungsmacht mehr über Wilke wussten, ihn als Agenten führten, deckten und ihn als Lehrer auf Schüler losließen. Und er weiß, dass auch die theologische Wissenschaft, die den Fall untersuchte, still hielt.

„Warum nur?“, fragt Gückel, für den aber klar ist: „Im Dorf hätte man früh etwas bemerken und tun müssen.“ Auffälligkeiten gab es: Wilke lebte in Bigamie. Nach dem Tod seiner ersten Frau nahm er als „Onkel“ seine eigenen Kinder auf – und gab sie in den USA zur Adoption frei.

Eine Tochter erfuhr nach der Rückkehr, dass ihr „Onkel“ in Haft sei. Über Taten des Vaters aber sprach man nie. Heute erfährt sie bitterste Wahrheiten über ihn – durch das Buch. Ein Sohn nahm sich später das Leben.

Gückel, der Drittklässler von 1961, weiß nun viel – aber längst nicht alles – über Adolf Wilke. „Wo alle schwiegen, blieben auch wir Kinder unwissend über die NS-Zeit“, sagt er nachdenklich. „Das hat erst die Holocaust-Serie im Fernsehen verändert.“ Die lief 1979.

Zehn Jahre Zuchthaus gab es 1963 als Strafe für die Tötungsexzesse des Artur Wilke. Bereits 1968 kam er wieder frei, auch, weil sich Obere der evangelischen Kirche für den Massenmörder einsetzten. Für Gückel gibt es noch mehr Opfer als die tausenden Toten und deren Angehörige in Weißrussland. Er bezeichnet auch die 1000 Schüler des Lehrers Wilke so: „Sie sind Opfer eines falschen, brutalen, unfähigen Lehrers, der Massenmörder, Betrüger und britischer Agent war.“ Jürgen Gückel hat ein wichtiges Buch geschrieben, nicht nur für sich. Er hat seinen Lehrer Wilke enttarnt. Das wird auch den Lesern wehtun, die Wilke deckten und unterstützten.

Buch und Lesungen

Jürgen Gückel: Klassenfoto mit Massenmörder: Das Doppelleben des Artur Wilke, V&R-Verlag, 296 S., ISBN 978-3525311141, 25 Euro.

Lesungen: Göttingen: 17. November, 17.30 Uhr, Torhausgalerie; Dienstag, 19. November, 19 Uhr, Holbornsches Haus Göttingen, Verein NS-Familiengeschichte. Kassel: Mittwoch, 15. Januar, 19 Uhr, Hofbuchhandlung Vietor, Ständeplatz 17

Interview mit Autor Jürgen Gückel: Misstraue den Erinnerungen

Welche Erinnerungen haben Sie an Lehrer Wilke?

Die Erinnerung war vage und mein Wissen teils falsch. Verändert hat sich mein Blick auf die gesamte Täter-Generation. Sie glaubten, tun zu müssen, was der Staat von ihnen wollte – gegen jede Vernunft und Ethik. Aber dasselbe Volk machte sie nach dem Krieg zu Sündenböcken, ohne kollektive Schuld einzugestehen.

+ Jürgen Gückel, Autor und Journalist. © privat/nh So jedenfalls sahen Wilke und Kameraden die Kriegsverbrecherprozesse. Generell: Erinnerungen müssen deshalb immer hinterfragt werden. Es war spannend mitzuerleben, dass meine als selbst erlebt angenommene Verhaftungsszene andere ganz anders erinnern. So gab es sieben Schilderungen. So etwas gedeiht nur, wenn ein Ereignis über Jahrzehnte verschwiegen wird. Wer lange nach den Massakern als Zeuge befragt wird, der hat sich seine Wahrheit so zurechtgelegt, dass er sich selbst am wenigsten belastet.

Was können wir heute aus diesem Buch ziehen?

Misstraue Erinnerungen, auch den eigenen. Sie geben Geschehenes oft nur geschönt wider. Das Buch transportiert auch oft übersehene Kapitel der NS-Geschichte: die Manufaktur des Judenmordens in Maly Troztenez, die Gräuel des Partisanenkrieges in Weißrussland, die halbherzige Kriegsverbrecher-Verfolgung und der hilflose Umgang der Theologie mit NS-Tätern. Das geht uns noch heute etwas an, wie das Schweigen – auch der Opfer. Das begünstigt Verharmlosung. Sie wiederum ermöglicht das geistige Umfeld, in dem jemand angesichts des einzigartigen Zivilisationsbruches von Fliegenschiss zu sprechen wagt.

Was hat sie an der Biografie Wilke überrascht?

Sein Überlebenswille. Zweimal aus Gefangenschaft geflohen, untergetaucht, Wechsel der Identität, schließlich die Trickserei, durch Bigamie und Agententätigkeit sich vor Strafverfolgung zu verstecken. Dazu der Umgang mit seinen Kinder – alles Stoff für ein Drehbuch, an dem Nora Fingscheidt arbeitet.