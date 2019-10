Buchpreisträger beim Literaturherbst in Göttingen auf: Ein mitreißender Erzähler

Bei seinem Auftritt bei Literaturherbst in Göttingen überzeugte er auf ganzer Linie das Publikum: Saša Stanišić ist ein mitreißender Erzähler.

Eine derart lange Menschenschlange wie am Samstagabend gibt es nur selten in der Göttinger Innenstadt. „Wofür stehen Sie hier an?“ fragten denn auch verwunderte Passanten die vielen Menschen, die darauf warteten, ins Alte Rathaus eingelassen zu werden.

Besondere Spannung

Dort stand einer der Höhepunkte des Göttinger Literaturherbstes an: Seit 2014 kommen die frischgekürten Preisträger des Deutschen Buchpreises zu ihrer ersten Lesung außerhalb der Frankfurter Buchmesse nach Göttingen. Der Auftritt des diesjährigen Preisträgers Saša Stanišić wurde auch deshalb mit besonderer Spannung erwartet, weil dieser in Frankfurt seinem Ärger über die Vergabe des Literatur-Nobelpreises an den Schriftsteller Peter Handke Luft gemacht hatte. Damit löste er eine internationale Debatte aus, die weiter anhält.

Die Persönlichkeit

Gleich zu Beginn der Veranstaltung wurde deutlich, dass Stanišić nicht nur literarisch, sondern auch von seiner ganzen Persönlichkeit her herzlich wenig mit dem diesjährigen Nobelpreisträger gemein hat. Während der zum Jähzorn neigende Handke einst mit Publikumsbeschimpfungen Furore machte, wandte sich Stanišić gut gelaunt und mit großer Herzlichkeit dem Göttinger Publikum zu. „Das ist der erste Termin, auf den ich mich gefreut habe“, sagte er. „Es ist so schön, dass Sie alle da sind.“

Freude über den Preis

Auch über den Buchpreis hat er sich natürlich gefreut. Es hätten aber auch mehrere andere Autoren auf der Shortlist den Preis verdient gehabt.

Natürlich kam das Gespräch auch auf Handke. Stanišić hatte in seiner Dankesrede die einseitige Sichtweise und Parteinahme Handkes für die serbische Seite kritisiert und darauf hingewiesen, dass er das „Glück hatte, dem zu entkommen, was Peter Handke in seinen Texten nicht beschreibt“. Wo denn die Grenzen der Kunst seien, fragte Lohr. Man dürfe nicht anstandslos über Opfer und Täter erzählen, sagte Stanišić.

Video: Saša Stanišić spricht über sein Buch "Herkunft"

„Das hat was mit gesundem Menschenverstand zu tun.“ Er sei so fassungslos über die Entscheidung der Nobelpreis-Jury gewesen, dass er am ganzen Körper gezittert habe: „Das hat mir wirklich weh getan.“ Es gebe auch „grandiose Texte“ von Handke, seine Texte zu den Jugoslawienkriegen seien jedoch keine Lappalie: „Ich bin wirklich ein total friedliebender Mensch, aber da flippe ich aus.“

Autobiographisch gefärbtes Buch

Stanišić las dann einige Passagen aus seinem autobiographisch gefärbten Buch „Herkunft“. Der 1978 in Visegrad im damaligen Jugoslawien geborene Autor erzählt darin von seiner Familie, von seinen Erinnerungen an die Flucht vor dem Bürgerkrieg in Bosnien und von der Ankunft in Deutschland, wo er zunächst in Heidelberg lebte.

Vortrag im Stehen

Während andere Autoren meist mit einem Glas Wasser an einem Tisch sitzend aus ihren Büchern vorlesen, trug Stanišić seine Texte im Stehen vor. Das Publikum war begeistert von diesem Autor, der nicht nur hinreißend schreiben kann, sondern auch ein mitreißender humorvoller Erzähler ist, der mit großem Temperament und manchmal geradezu atemberaubend schnellem Tempo seine Geschichten vorträgt.

Signierstunde

Am Ende gab es wieder eine lange Schlange. Diesmal standen die Besucher an, um sich von dem grandiosen Autor und Performer ein Buch signieren zu lassen.