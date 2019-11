Buchvorstellung und  neue Ausstellung in der Galerie Alte Feuerwache

Lesung mit Schriftsteller und Publizist Dr. Wolfgang Bittner und neue Ausstellung "Kunst aus Masuren" in der Galerie Alte Feuerwache in Göttingen.

Der Schriftsteller und Publizist Dr. Wolfgang Bittner ist am Donnerstag, 7. November, in der Galerie Alte Feuerwache, Ritterplan 4, in Göttingen zu Gast. Dort stellt er sein Buch „Der neue West-Ost-Konflikt – Inszenierung einer Krise“ vor. Ab 19 Uhr spricht er über die Entwicklung zum West-Ost-Konflikt sowie über Hintergründe und Strategien der aktuellen Politik. Zeit für eine Diskussion ist eingeplant. Der Eintritt ist frei.

Wolfgang Bittner lebt in Göttingen. Im März 2019 erschien sein Roman „Die Heimat, der Krieg und der Goldene Westen“, 2017 brachte er das Buch „Die Eroberung Europas durch die USA – eine Strategie der Destabilisierung, Eskalation und Militarisierung“ auf den Markt.

Ausstellung "Kunst aus Masuren"

Die Ausstellung „Kunst aus Masuren“ mit Werken von Künstlern aus der Region wird am Freitag, 8. November, um 19 Uhr eröffnet. Zu sehen sind Gemälde und Skulpturen von Olga Kokoryn, Katarzyna Kostiuk, Zygmunt Rzap, Anna Rzap-Krajewska, Barbara Krajewska.

Die Ausstellung ist insbesondere dem Maler und Grafiker Jan Kokoryn aus Szczytno (Ortelsburg) gewidmet, dessen Werke sich in Museen und Privatsammlungen im In- und Ausland befinden. Im Jahr 2000 wurde er mit dem Titel „Verdienter Bürger der Stadt Szczytno“ ausgezeichnet. Seit fast einem Jahr leidet er an Demenz und malt deshalb leider nicht mehr.

Öffnungszeiten: Die Ausstellung in der Galerie Alte Feuerwache, Ritterplan 4, ist von Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr geöffnet, Sonntag von 11 bis 13 Uhr.