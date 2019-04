Bürgerbus-Fahrplan zwischen Kauf Park und Dransfeld wird ab Montag geändert

Wie der Bürgerbusverein und die Göttinger Verkehrsbetriebe mitteilen, gibt es ab Montag, 8. April, drei neue Haltestellen in Hetjershausen. Das führt auch zu Änderungen im Fahrplan des Bürgerbusses auf der Linie zwischen Kauf Park und Dransfeld.

Zwei der neuen Haltestellen („Holzweg“ und „Im Börl“) befinden sich im westlichen Teil von Hetjershausen in der Straße Am Winterberg. Die dritte neue Haltestelle heißt „Varmissen Bundesstraße“ und liegt direkt an der B3.

Der Bürgerbus zwischen Kauf Park und Dransfeld fährt nun um 15.18 Uhr, 16.18 Uhr und 17.18 Uhr ab Kauf Park und um 15.41 Uhr , 16.41 Uhr und 17.41 Uhr ab Dransfeld.