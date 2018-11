Bund fördert weiter Eingliederungs-Projekt in Göttingen

Göttingen. Ein Eingliederungs-Projekt für Unionsbürger, die nach Göttingen zugewandert sind wird weiterhin vom Bund gefördert. Darauf weist der Göttinger Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU).

Insgesamt 471 000 Euro stehen bereits. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) stellten die Unterstützung im Rahmen „Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen“ bereirs.

Der entsprechende Bewilligungsbescheid soll noch in diesem Jahr im Neuen Rathaus in Göttingen ankommen. „Die ersten Projekte sollen bereits im Januar 2019 starten und bis Dezember 2020 gefördert werden“, sagte Güntzler.

Das in Göttingen geförderte Projekt „Check In 2 – Orientierung, Beratung und Begleitung“, im Verbund der Stadt Göttingen, der Beschäftigungsförderung Göttingen, dem Diakonieverband Göttingen und der Jugendhilfe Göttingen, soll die bisherige Unterstützung für EU-Neuzugewanderte verstärken und weiter fortführen. „Check In 2“ kann genauso wie das Vorgängerprojekt dabei helfen, Integration zu begleiten.

„Die Unterstützung von neuzugewanderten Kindern und Erwachsener bei der Bewältigung der fremdsprachlichen Alltagssituationen in Deutschland und das Heranführung an die regulären Hilfe- und Bildungsangebote ist ein wichtiger Teil dieses Projekts“, sagte Abgeordneter Güntzler.