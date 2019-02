Bundesgerichtshof bestätigt Göttinger Urteil: Bewährungsstrafe für Unternehmer

Dienstleistungen in der Lokhalle: Ein 40-Jähriger war nach Ansicht des Landgerichts Göttingen zum Arbeitgeber geworden. Das Urteil ist jetzt rechtskräftig.

Ein Unternehmer aus Göttingen hat vor dem Bundesgerichtshof (BGH) eine Niederlage erlitten. Der 40-Jährige hatte dort Revision gegen ein im Januar 2018 verhängtes Urteil des Landgerichts Göttingen eingelegt.

Dieses hatte ihn wegen Vorenthaltens und der Veruntreuung von Arbeitsentgelt zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wurde. Knapp ein Jahr später hat nun der 5. Strafsenat des BGH die Revision des Angeklagten verworfen. Damit ist das Urteil rechtskräftig (Aktenzeichen 5 StR 275/18).

Das Landgericht hatte den Unternehmer für schuldig befunden, in 161 Fällen keine Sozialabgaben für eingesetzte Arbeitskräfte abgeführt zu haben, obwohl er dazu verpflichtet gewesen sei. Insgesamt seien dadurch Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von rund 380 000 Euro vorenthalten worden. Mit dem Urteil wurde auch die Einziehung dieses Wertes angeordnet.

Die Kammer würdigte zwar ausdrücklich, dass der Angeklagte bereitwillig und aktiv an der Aufklärung des Falles mitgewirkt habe. Trotzdem ging sie mit ihrem Urteil über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus, die eine Bewährungsstrafe von einem Jahr gefordert hatte. Die Verteidigung hatte dagegen auf Freispruch plädiert.

Der 40-Jährige war als Dienstleister für Veranstaltungen in der Göttinger Lokhalle tätig. Er war zunächst jahrelang als Einzelunternehmer tätig und hatte auf Drängen der städtischen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtentwicklung Göttingen mbH (GWG) 2010 eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) gegründet. Das Gericht hatte in seinem Urteil deutlich gemacht, dass die GWG eine nicht ganz unproblematische Rolle gespielt habe, da der Angeklagte auf ihr Betreiben in die Arbeitgeberrolle gedrängt worden sei.

Nach Ansicht des Landgerichts hätte er für die bei den Veranstaltungen eingesetzten Personen entsprechende Abgaben zahlen müssen. Der Angeklagte hatte dagegen geltend gemacht, dass er ausschließlich mit Subunternehmen zusammengearbeitet habe. Diese hätten eigene Haftpflichtversicherungen und eigenes Arbeitsmaterial gehabt und auch ihre Arbeitsabläufe eigenverantwortlich gestaltet. Er habe lediglich die Arbeiten koordiniert. Dies sei auch mit der GWG so abgestimmt gewesen.

Der Bundesgerichtshof setzt sich in seinem Beschluss ausführlich mit dem Fall auseinander. Nach Ansicht des Senats überwiegen die Merkmale, die für eine abhängige Beschäftigung sprechen. So seien die Arbeitskräfte, sobald sie den Einsatz angenommen hatten, in den Betrieb des Angeklagten eingegliedert gewesen und hätten im Rahmen dieser Tätigkeit kein Unternehmerrisiko getragen.