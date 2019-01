Marihuana im Zimmer der toten Oma: Bundesgerichtshof bestätigt Urteil in Göttinger Drogenprozess

Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe hat ein Urteil des Landgerichtes Göttingen bestätigt. Er lehnte damit eine Revision eines Drogenprozesses ab.

Bei dem waren zwei Angeklagte zu mehr als zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Jede Menge Marihuana-Pflanzen und abgeerntetes Pflanzenmaterial, diverses verkaufsfertig verpacktes Marihuana, außerdem Feinwaagen, Wärmelampen, Geld, Waffen und zwei Pittbulls – all das entdeckten Drogenfahnder im April 2017 bei Durchsuchungen in Wohnungen in Göttingen und Duderstadt.

Landgericht Göttingen verurteilte Angeklagte

Knapp ein Jahr später verurteilte das Landgericht Göttingen sechs von insgesamt sieben Angeklagten wegen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu teilweise mehrjährigen Freiheitsstrafen. Jetzt ist das Urteil rechtskräftig geworden:Der Bundesgerichtshof (BGH) habe die Revision von zwei Angeklagten gegen das Urteil als unbegründet verworfen, teilte eine Justizsprecherin mit.

Ursprünglich hatten auch die vier anderen verurteilten Angeklagten – ein weiterer war freigesprochen worden – Revision eingelegt. Da sie diese jedoch zwischenzeitlich wieder zurückzogen, hatte der BGH nur über die Revision der heute 24 und 28 Jahre alten Angeklagten zu entscheiden. Das Landgericht hatte sie zu Freiheitsstrafen von zwei Jahren und vier Monaten beziehungsweise zweieinhalb Jahren verurteilt. Diese Entscheidungen hat der BGH nun bestätigt.

Drogenplantage im Zimmer der toten Oma

Die höchste Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten hatte der 31-jährige Hauptangeklagte aus Duderstadt erhalten. Nach Ansicht des Gerichts war er der Initiator des illegalen Drogenanbaus und -handels gewesen und hatte dafür gesorgt, dass das Zimmer der verstorbenen Großmutter eines Mitangeklagten zu einer Drogenplantage umfunktioniert wurde. Der 23-jährige Bruder des Hauptangeklagten erhielt ebenso wie zwei weitere Mitangeklagte eine Bewährungsstrafe.