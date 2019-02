Bundesliga: Sieg für Göttinger Tanzsportler im „Sturz-Finale“

Formationsturnier in S-Arena

+ © Hubert Jelinek Sieg für die Göttinger Tanzsportler: Der TSC Schwarz-Gold Göttingen entschied das Finale mit sechs ersten Plätzen für sich. © Hubert Jelinek

Das war ein Herzschlagfinale mit einigen Stürzen: Die Tanzsportler des TSC Schwarz-Gold Göttingen gewannen am Samstag in der Uni-Stadt das Ligaturnier der Bundesliga Standard-Tanzformationen in der S-Arena.