Bundestagswahl: Briefwahl ab sofort möglich, Benachrichtigungen gehen raus

Göttingen. Die Göttinger Verwaltung verschickt jetzt die Wahlbenachrichtigungen für die Bundestagswahl am Sonntag, 24. September. Etwa 90.000 Wahlberechtigte in der Stadt Göttingen werden bis spätestens Sonnabend, 2. September, die Unterlagen im Briefkasten finden. Ab sofort ist auch die Briefwahl möglich.

Wahllokal

Die Wahlbenachrichtigung informiert über die Eintragung in das Wählerverzeichnis und das zuständige Wahllokal. Nur wer im Wählerverzeichnis eingetragen ist, kann an der Wahl teilnehmen. Wer glaubt, wahlberechtigt zu sein, aber bis zum 2. September 2017 keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, sollte sich möglichst umgehend mit dem Referat Statistik und Wahlen der Stadt unter Tel. 0551/400-2925 und 400-2926 in Verbindung setzen.

Briefwahl und Vorabwahl

Im Briefwahlbüro der Stadt Göttingen kann ab sofort auch direkt gewählt werden. Wahlberechtigte können bei Vorlage eines Personaldokumentes mit Lichtbild schon jetzt ihre Stimmen abgeben. Wahlkabinen und -urnen stehen dafür bereit. Es beschleunigt die Ausgabe der Unterlagen, wenn die ausgefüllte Wahlbenachrichtigungskarte vorgelegt wird.

Öffnungszeiten

Das Briefwahlbüro des Referates Statistik und Wahlen befindet sich im Neuen Rathaus, Hiroshimaplatz 1-4, im 4. OG des Nebengebäudes Reinhäuser Landstraße. Ab sofort gelten erweiterte Öffnungszeiten: Montag von 13 bis 16 Uhr, Dienstag bis Mittwoch von 8.30 bis 15 Uhr; Donnerstag von 8.30 bis 18.30 Uhr und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie am Freitag, 22. September, von 8.30 bis 18 Uhr.

Landtagswahl 15. Oktober

Am Sonntag, 15. Oktober, ist die vorgezogene Wahl des Niedersächsischen Landtages. Das Wählerverzeichnis wird zum 3. September erstellt. Aufgrund der vorgegeben Fristen und aus organisatorischen Gründen wird das Briefwahlbüro für die Landtagswahl voraussichtlich erst Anfang Oktober öffnen, sodass eine gleichzeitige Briefwahl für die Wahlen zum Bundestags und Landtag nicht möglich ist. Anträge auf Briefwahl für die Landtagswahl können aber schon vorher gestellt werden.

Einzelheiten zur Briefwahl, zur Bundestagswahl sowie die Anträge zur Briefwahl zur Landtagswahl Göttingen gibt es im Internet unter

www.wahlen.goettingen.de

