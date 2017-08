Bundestagswahl: Dr. Christian Prachar aus Göttingen will auffallen

Göttingen. Inhalte stehen beim Bundestagskandidaten Dr. Christian Prachar (Die Partei) aus Göttitngen nicht an erster Stelle. Er will im Wahlkampf einfach auffallen.

„Aber ich versuche, eine gesunde Mischung zwischen auf den ersten Blick unsinnigen Aktionen und den Inhalten zu finden“, sagt der 34-jährige promovierte Tierarzt, der bei einer Ärzte-Beratungsfirma arbeitet. 2014, noch vor der Europa-Wahl, ist er Mitglied bei der Satire-Partei geworden. Er hat einen Aufnahmeantrag im Internet gestellt und dann den Kontakt zum Göttinger Kreisverband gesucht. „Ich habe einen Stammtisch besucht, viel Spaß gehabt und bin einfach dabei geblieben“, erzählt er über seinen Weg in die Satire-Partei.

Spaß spielt für den „Doc“ im Wahlkampf eine wichtige Rolle: Das Haus in Nikolausberg, in dem er wohnt, ist passend zur Wahl mit eigener Hand plakatiert, so wie fast 100 Wände in Göttingen auch. Wahlkampfveranstaltungen macht er nicht im Dialog, sondern als „Der Doc im Monolog“.

„Wir haben für den Wahlkampf praktisch kein Budget. Deshalb hoffen wir auf ein gutes Ergebnis von 0,5 Prozent bundesweit, um in den Genuss der Wahlkampfkostenerstattung zu kommen.“

Wichtigster „programmatischer Schwerpunkt“ der Arbeit von Prachar ist die Unabhängigkeit Südniedersachsens vom Bundesland Niedersachsen. „Wir sind das Herz der Republik und müssen uns endlich von Hannover frei machen. Die Regierungen dort gehen gar nicht.“ Deshalb überlegt Prachar beim Bier auf dem Balkon, bald die freie Republik „Südnieder“ auszurufen, denn „wir sind das bessere Sachsen“. Daher kann der Name Sachsen aus Sicht von Prachar gestrichen werden.

Apropos Spaß: Den erhofft sich der „Doc“ auch mit einem Nachspiel zur gescheiterten Umbenennung Göttingens zur Martin-Sonneborn-Stadt, dem Europaabgeordneten seiner Partei. „Wir bleiben an dem Thema dran“, verspricht er mit einem Augenzwinkern.

Mit Selbstvertrauen

Ganz wichtig ist dem Göttinger, dass Freunde und Familie hinter seiner Kandidatur stehen. „Alle wissen, dass ich mit der Kandidatur trotz der Spaß-Aktionen sehr verantwortungsbewusst umgehe.“ Und genügend Selbstvertrauen hat der Tierarzt allemal. Deshalb sein Slogan: „Inhalte überwinden, Oppermann auch.“ Vor diesem Hintergrund ist der Göttinger der Meinung, dass eigentlich nur er der einzig wählbare Direktkandidat für den Wahlkreis 53 ist.

Von Bernd Schlegel

Zur Person

Dr. Christian Prachar (34) ist Tierarzt und stammt aus dem Göttinger Stadtteil Holtensen. Nach dem Studium in Hannover arbeitete er in der Klinik des tierärztlichen Institutes der Uni, im Herdenmanagement eines Milcherzeugers in der Region und ist seit zwei Jahren bei einem Ärzteberatungsunternehmen tätig. Er ist ledig und lebt in einer Wohngemeinschaft mit seinem vierjährigen Kater in Nikolausberg. In seiner Freizeit kocht er gern und besucht gelegentlich Spiele von Hannover 96.

Zehn kurze Fragen an Dr. Prachar: Jeans, Fußball, Rock

• Jeans oder Stoffhose? Jeans

• Meer oder Berge? Meer

• Facebook oder Twitter? Facebook

• Bier oder Wein? Bier

• Fußball oder Formel 1? Fußball

• Hotel oder Zelt? Hotel

• Mercedes oder Tesla? Tesla

• Rock oder Pop? Rock

• Eichsfelder oder Gemüsebratling ? Eichsfelder

• Aufzug oder Treppe? Treppe