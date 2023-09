Am 14. September schlägt in Stadt und Land Göttingen einmal alles Alarm

Von: Melanie Zimmermann

Beim bundesweiten Warntag am 14. September werden nicht nur Sirenen zu hören sein. Auch über Warn-Apps und durch Lautsprecherwagen werden Töne und Nachrichten abgesetzt. © Fabian Sommer/dpa

Bundesweiter Warntag am 14. September: Auch in Stadt und Kreis Göttingen sollen wieder Sirenen, Warn-Apps und Lautsprecherwagen getestet werden.

Göttingen – Es wird laut: Für Donnerstag, 14. September, ist erneut ein bundesweiter Warntag angekündigt. Auch Stadt und Kreis Göttingen testen an dem Vormittag gegen 11 Uhr ihre Warn-Optionen. Ziel des bundesweiten Warntags ist es, die Bevölkerung mit den verschiedenen Warn-Kanälen vertraut zu machen und sie für Warnungen zu sensibilisieren.

Überprüft werden sollen bei dem Warntag aber auch die technischen Abläufe im Fall einer Warnung sowie die Warnmittel selbst auf ihre Funktion und auf mögliche Schwachstellen. Die Entwarnung vom Probealarm erfolgt am 14. September gegen 11.45 Uhr.

Bundesweiter Warntag am 14. September: In Stadt und Kreis Göttingen wird um 11 Uhr Alarm ausgelöst

Am Warntag wird der Bund über Cell Broadcast sowie Warn-Apps wie beispielsweise „Katwarn“ und „Biwapp“ Alarme auslösen. Die Kommunale Rettungsleitstelle für Stadt und Kreis wird außerdem die Sirenen ansteuern.

Da diese jedoch nicht flächendeckend vorhanden sind, empfiehlt es sich, auf den Mix aus verschiedenen Warnmitteln zu setzen und auch die weiteren Warninstrumente zu nutzen, heißt es in eine Mitteilung der Stadt Göttingen. Über das sogenannte Cell Broadcast werden rund die Hälfte aller Mobiltelefone in Deutschland direkt erreicht.

Was ist Cell Broadcast? Cell Broadcast, auch SMS-CB genannt, ist ein seit 1999 eingesetzter Mobilfunkdienst zum Versenden von Nachrichten ähnlich Kurzmitteilungen (SMS) durch Rundsenden an alle Empfänger innerhalb einer Funkzelle. Anders als SMS-Nachrichten, die nur an einen Empfänger gerichtet sind, wird eine Cell-Broadcast-Nachricht von der Basisstation an alle Mobiltelefone geschickt, die sich in dieser Funkzelle befinden und den Dienst aktiviert haben. Die aktuelle Generation von Cell-Broadcast-Systemen ist in der Lage, eine Nachricht an hunderttausende Funkzellen zu senden und somit innerhalb von Sekunden Millionen von Mobilfunkteilnehmern zu erreichen. Eine Alarmierung mittels SMS war in Deutschland wegen mangelnder Kapazitäten lange Zeit nicht möglich. Eine Lösung bietet der Cell-Broadcast-Dienst. Die Technik benötigt keine App und funktioniert auch bei Geräten, die keine Smartphones sind, sogenannten Feature-Phones. Auch Personengruppen wie Touristen, die sich nicht dauerhaft in einem Gebiet aufhalten, werden erreicht. Im Nachgang des Hochwassers in West- und Mitteleuropa 2021 wurde die Einführung von Cell Broadcast durch Bundestag und Bundesrat beschlossen. Das System steht ab Ende 2022 zur Bevölkerungswarnung in Deutschland zur Verfügung. (mzi)

„Der Warntag sensibilisiert die Menschen für verschiedene Warnsysteme. Wer frühzeitig informiert ist, ist im Falle des Falls gut gewappnet und kann sich und sein Umfeld besser schützen“, so Göttingens Erster Stadtrat Christian Schmetz. Der Warntag erfülle daher eine wichtige Funktion und rufe dazu auf, sich mit dem Thema auseinander zu setzen, so Schmetz weiter.

„Der Warnmittelmix bilden eine sehr gute Grundlage, um die Bevölkerung im Notfall flächendeckend zu erreichen. Dennoch wollen wir uns noch stetig erweitern und optimieren“, erläutert Marlies Dornieden, Dezernentin für Öffentliche Sicherheit und Ordnung des Landkreises Göttingen.

Bisherige Warntage im Kreis Göttingen: Beim ersten Versuch blieb es teilweise still

Konkret wurden deshalb im Landkreis Göttingen seit dem letzten Warntag in den Gemeinden Bad Sachsa und Walkenried die digitalen Sirenenumsetzer mit dem Bevölkerungswarnton nachgerüstet. „Wir werden zudem überprüfen, wo örtliche Sirenen platziert werden müssen, um die Bevölkerung akustisch auch optimal zu erreichen“, so Dornieden weiter.

Die Sirenenwarnung erfolgt durch einen 60 Sekunden dauernden auf- und abschwellende Warnton, zehn Minuten später ertönt ein ebenfalls 60 Sekunden dauernder Ton zur Entwarnung.

Es wird darum gebeten, während des Probealarms von Anrufen in der Leitstelle – außer natürlich im Notfall – abzusehen. (Melanie Zimmermann)

Mehr Informationen gibt es auf der Webseite des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bbk.bund.de

Der bundesweite Warntag fand erstmals im September 2020 in Deutschland - und damit auch in Stadt und Kreis Göttingen - statt. Mit der Einführung des Warntags wurde ein Beschluss der Innenminister von Bund und Ländern umgesetzt. Demnach soll jährlich jeweils am zweiten Donnerstag im September ein Probealarm stattfinden.