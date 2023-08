Buntes Denkmal in Friedland: Zeichen für Toleranz und Vielfalt

Von: Per Schröter

Fest am Heimkehrer-Denkmal: Angela Steinhardt stellte das Kunstprojekt vor. Monzer Alzakrit fungierte als Übersetzer. © Per Schröter

Mit einem weithin sichtbaren Kunstprojekt am Heimkehrer-Denkmal in Friedland bei Göttingen wird für Vielfalt und Toleranz geworben.

Friedland – Unter dem Motto „Ein Denkmal wird bunt“ wollen das Museum Friedland und die Bildungsgenossenschaft Südniedersachsen mit einem gemeinsamen Kunstprojekt am Heimkehrer-Denkmal auf dem Hagen in Friedland im Landkreis Göttingen ein weithin sichtbares Zeichen für Vielfalt und Toleranz setzen.

Junge Menschen aus der Region und aus dem Grenzdurchgangslager Friedland haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten inhaltlich mit dem Mahnmal als Erinnerungsort auseinandergesetzt und anschließend mit Graffitis vier große Banner farbig gestaltet.

Meterhohe Banderolen

Diese wurden zu meterhohen Banderolen verknüpft und an den Stelen des Mahnmals auf dem Hagen befestigt.

„1967 ließ der Verband der Heimkehrer hier ein monumentales Mahnmal errichten, das schon von weitem sichtbar ist und an die deutschen Opfer des Zweiten Weltkrieges erinnern soll“, erläuterte Angela Steinhardt, Bildungsreferentin im Museum Friedland, zum Auftakt eines gut besuchten Familienfestes auf dem Hagen, bei dem das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt wurde

Kriege und politische Konflikte

„Seither sind unzählige Menschen weltweit getötet worden oder vor Kriegen und politischen Konflikten geflohen, viele haben in Friedland Zuflucht gefunden“, so Steinhardt.

Um auch die aktuellen Opfer von Kriegen und Gewalt in die Erinnerung einzubeziehen, hätten sich Jugendliche aus der Gemeinde, junge Menschen aus dem Grenzdurchgangslager Friedland sowie Schüler der Carl Friedrich Gauß-Oberschule in Groß Schneen im Sommer mit dem Gedenkort auseinandergesetzt und ihre eigene Sicht darauf künstlerisch gestaltet.

Mehrere Graffiti-Workshops

„Die in mehreren Graffiti-Workshops besprühten Stoffbanner sollen dem Wahrzeichen der Gemeinde Friedland nicht nur temporär Farbe verleihen, sondern auch ganz neue Perspektiven auf den Erinnerungsort ermöglichen“, betonte Angela Steinhardt.

Die Leinwände sollen je nach Witterung bis in den Herbst zu sehen sein. „Schön wäre es, wenn sie in den nächsten Jahren im Sommer wieder aufgehängt werden könnten“, sagte die Bildungsreferentin. Das hänge aber auch davon ab, wie die Banner eventuell aufziehende Stürme überstehen.

Dank an alle Teilnehmer

Der Dank Steinhardts ging „an alle Jugendlichen und jungen Menschen, die engagiert an diesem Projekt mitgewirkt haben, sowie an Künstler Thomas Deisel für seine wertvolle Unterstützung“. Finanziell gefördert wurde das Projekt von der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Göttingen. (Per Schröter)