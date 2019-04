Burger-Restaurant „Hans im Glück“ ab Sommer in Göttingen

Haus, direkt am Leinekanal: Wo einst in der Goetheallee der Textilunternehmer Johann Heinrich Grätzel wohnte und zuletzt bis zum Leerstand die Kneipe Mr. Jones untergebracht war, öffnet im Sommer „Hans im Glück“.

Burger essen im Birkenwald – und das in einem Barockbau in der Göttinger Altstadt: Das Burger-Restaurant "Hans im Glück" kommt nach Göttingen.

Nachdem die Bauarbeiten samt plakativem Werbezaun bereits seit Wochen von einer gastronomischen Neuheit in der Goetheallee kündeten, bestätigt das Unternehmen „Hans im Glück“ die Eröffnung einer Filiale in Göttingen.

Dort, wo lange Leerstand herrschte, nachdem die Gaststätte Mr. Jones – auch bedingt durch einen Wasserschaden – die Räume verlassen hatte, kehrt nun wieder Leben und ein Hans-im-Glück typisches naturnahes Ambiente ein. Die Eröffnung der Franchise-Filiale Burgergrill & Bar am Leinekanal ist für Mitte des Jahres geplant.

Das Konzept der Gestaltung ist bei dem Franchise-Unternehmen so klar wie das Speise-Angebot: Viele im Raum aufgestellte Birkenstämme, dazwischen Sitzgruppen und eine Theke drinnen, draußen – direkt am Leinekanal – eine Terrasse mit vielen Plätzen sollen die Besucher zum Verzehr von Burgern mit Pommes in zahlreichen Variationen animieren.

Hans im Glück: Kette mit 66 Restaurants

Dazu ein Cocktail – und fertig ist das erfolgreiche Konzept des Unternehmens, das seit 2010 am Markt ist und in Deutschland im Franchisesystem mittlerweile 66 Burgergrills von Starnberg bis Hamburg betreibt.

Man wolle in einer „einzigartigen Wohlfühlatmosphäre einen Moment des Glücks“, ermöglichen, heißt es in der firmeneigenen Werbung.

Der Geschäftsführer der Franchise-GmbH, Johannes Bühler, jedenfalls habe sich nach eigener Aussage sofort in den Standort in Göttingen verliebt – sowohl, was die Lage am Leinekanal, als auch das historische Grätzelhaus betrifft.

Burger im Barockbau: das Grätzelhaus

Das ist das größte Barockgebäude der Stadt und ein wirklicher Hingucker mit repräsentativer Sandsteinfassade und Fensterfront. Es gehörte dem Textilfabrikanten Johann Heinrich Grätzel (1691 - 1770), nach dem in Göttingen auch eine Straße benannt ist. Grätzel war seinerzeit der größte gewerbliche Arbeitgeber Göttingen. Teile der Inneneinrichtung des historischen Hauses befinden sich in der Sammlung des Städtischen Museums. Das Grätzelhaus beherbergte auch einen Festsaal, zeitweise wurde es als Hotel in reizvoller Innenstadtlage betrieben.

Mit „Hans im Glück“ beginnt eine neue Ära in dem historischen Gebäude. „Wir können es kaum erwarten, die Göttinger mit Burgern und Cocktails rundum zu verwöhnen“, wirbt Johannes Bühler. Ab wann das möglich ist, wird noch bekannt gegeben.

Das könnte Sie auch interessieren: Burger in bester Lage: Kette Peter Pane eröffnet am Friedrichsplatz in Kassel

Karte: Hier soll das Burger-Restaurant eröffnen