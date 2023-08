Busfahren „on demand“: Ab sofort startet der Anrufbus „Flow“ in der Uni-Stadt

Von: Bernd Schlegel

Informierten über das neue „Flow“-Angebot in Göttingen: (von links) GöVB-Geschäftsführer Michael Neugebauer, Oberbürgermeisterin Petra Broistedt und Stadtbaurat Frithjof Look erklären die Möglichkeiten. © Bernd Schlegel

Ein neues Angebot der Göttinger Verkehrsbetriebe soll die Lücken im Stadtbusverkehr schließen. Der Anrufbus „Flow“ ab sofort im Einsatz.

Göttingen – Endlich geht es los: Ab dem heutigen Dienstag, 1. August, startet das Angebot „Flow“. Die Kleinbusse fahren im Westen der Uni-Stadt „On Demand“ – also auf Anforderung.

Die Bestellung erfolgt mit der App „flow by GöVB“, die seit Montag aufs Smartphone geladen werden kann. Alternativ sind Buchungen auch über die die Rufnummer 05 51/38 44 49 87 möglich.

Busse „on demand“: Anrufbus „Flow“ geht in Göttingen auf die Straße

Die fünf Kleinbusse mit zwölf Fahrern sind montags bis samstags zwischen 6 und 24 Uhr sowie sonntags zwischen 7.30 und 24 Uhr in Göttingen unterwegs, allerdings nur im Stadtgebiet und den Ortsteilen westlich der Eisenbahnlinie. Und die richig gute Nachricht: Die Fahrt kostet keinen Aufschlag zum Nahverkehrsticket, aber im Kleinbus wird kein Fahrschein verkauft.

Deshalb muss vorher eine Vierer- oder Achterkarte, ein Monatsticket oder ein Deutschlandticket vorhanden sein. Und: Der Luftlinientarif gilt aktuell nicht, Schülersammelzeitkarten werden montags bis samstags erst ab 16 Uhr anerkannt.

Mit Blick auf „Flow“ betont Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt: „Das ist ein echter Gewinn für die Menschen im Westen der Stadt und ein nächster wichtiger Beitrag zur Verkehrswende.“

Anrufbus „Flow“ schließt Lücken im Göttinger Fahrplan - Wichtiger Beitrag zur Verkehrswende

Stadtbaurat Frithjof Look ergänzt, dass „Flow“ insbesondere für Querverbindungen ideal ist und Lücken im Angebot der Stadtbusse schließt: „Wer demnächst etwa vom Holtenser Berg zum Kauf Park möchte, muss nicht mehr über den Bahnhof fahren. Zudem sind die Kleinbusse barrierefrei und bieten sehr flexible Einsatzzeiten“, macht Look deutlich.

„In Südniedersachsen sind die Göttinger Verkehrsbetriebe das erste Verkehrsunternehmen, das mit Flow einen On-Demand-Verkehr anbietet“, unterstreicht GöVB-Geschäftsführer Michael Neugebauer. „Damit verbessern wir deutlich die Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln in Göttingens Westen.“

Bestellung des neuen Göttinger Anrufbus „Flow“ erfolgt via Smartphone-App oder telefonisch

Fahrgäste werden nach einer Buchung an einer nahegelegenen Bushaltestelle oder an einer „virtuellen Haltestelle“ abgeholt und zur nächsten Bushaltestelle oder direkt ans Ziel im Bediengebiet gebracht. Die dunklen Kleinbusse treffen in der Regel fünf bis 20 Minuten nach der Anfrage an der genannten Haltestelle ein.

Für die Stadt Göttingen ist das neue Angebot natürlich nicht zum Nulltarif zu bekommen. Für ein Jahr werden etwa 600.000 Euro bereitgestellt.

Der Probebetrieb, der dauerhaft verstetigt werden soll, ist zunächst bis Ende 2024 geplant. Ob „Flow“ auch in den Göttinger Bereichen östlich der Bahnlinie eingeführt wird, hängt insbesondere vom Erfolg des Angebots ab, heißt es. (Bernd Schlegel)

Weitere Informationen unter goevb.de/flow