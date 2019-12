Bushaltestelle am Kurmainzer Weg in Göttingen-Geismar wird umgebaut

Göttingen – Die Stadt baut die Bushaltestelle Kurmainzer Weg (auswärts) an der Hauptstraße in Geismar um.

Die Haltestelle wird mit Sonderborden und Blindenleitplatten ausgestattet, die Bucht wird zurückgebaut. Dem hatte der Bauausschuss in seiner Sitzung am 4. April einstimmig zugestimmt. Baubeginn ist voraussichtlich am Montag, 2. Dezember. Die Arbeiten werden rund drei Wochen andauern.

Es erfolgen außerdem Arbeiten am Fußgängerüberweg über die Hauptstraße zwischen den Haltestellen Kurmainzer Weg auswärts und einwärts. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Eine Ersatzhaltestelle in unmittelbarer Nähe wird eingerichtet.

