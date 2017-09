Cabrio bleibt auf dem Dach liegen: 75-jährige Fahrerin wird verletzt

Unfall in Ortsdurchfahrt

+ Cabrio liegt auf dem Dach: In der Ortsdurchfahrt von Bremke baute eine 75-jährige Cabrio-Fahrerin am Dienstag um 10.45 Uhr einen Unfall. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Foto: Fädrich/Feuerwehr Bremke/nh

Bremke. Eine 75-jährige Fahrerin wurde am Dienstag bei einem Unfall in Bremke (Gemeinde Gleichen) leicht verletzt. Sie wurde in einer Klinik in Heiligenstadt behandelt.