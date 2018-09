Ex-Minister Uwe Schünemann löst Fritz Güntzler als Chef ab

Osterode. Der Landtagsabgeordnete Uwe Schünemann ist Vorsitzender des CDU-Bezirksverbandes Hildesheim. Er wurde mit 94 Prozent aller Stimmen der 101 Delegierten gewählt.

Der Holzmindener Schünemann folgt auf den Göttinger Bundestagsabgeordneten Fritz Güntzler, der den Bezirksverband seit 2013 geführt hatte und dem Vorstand als stellvertretender Vorsitzender weiter angehören wird.

Der Parteitag des CDU-Bezirksverbandes Hildesheim tagte am Donnerstag in Osterode und stand zunächst ganz im Zeichen der mit Spannung erwarteten Neuwahl des Bezirksvorstandes.

Die Delegierten aus den Kreisverbänden Holzminden, Hildesheim, Northeim und Göttingen-Osterode gaben Güntzler ebenfalls zu 94 Prozent ihre Stimmen. Weiter im Vorstand sind der Northeimer Bundestagsabgeordnete Dr. Roy Kühne (88 Prozent), Albert Schicketanz aus Osterode (76 Prozent) und die Hildesheimer CDU-Kreisvorsitzende Ute Bertram, die 97 Prozent der Stimmen erhielt. Das beste Ergebnis des Abends aber heimste ein Bovender ein: Schatzmeister Harm Adam scheint gute Arbeit geleistet zu haben und holte mit 99 Prozent ein sozialistisches Wahlergebnis.

Kandidatin für die Europawahl im Mai 2019 ist nun Ute Bertram. Die bisherige Europa-Abgeordnete Dr. Godelieve Quisthoudt-Rowohl, steht nach bislang 29 Jahren Parlamentszugehörigkeit nicht mehr zur Verfügung.

Hauptredner der Versammlung war diesmal der Generalsekretär der CDU in Niedersachsen und Landtagsabgeordnete Kai Seefried. Er stellte die Kampagne „Meine CDU 2022“ vor, mit der das Ziel, ab 2022 wieder stärkste politische Kraft in Niedersachsen zu werden, erreicht werden soll. Deshalb soll die CDU umgekrempelt werden, modernisiert: Eine bessere interne Vernetzung und eine größere individuelle Beteiligung für jedes der fast 60.000 Mitglieder soll so möglich werden.

Seefried sagte auch, dass die Diversität der Union keineswegs Zeichen der Zerstrittenheit sei. Vielmehr sei es Kennzeichen einer Volkspartei, die Gesellschaft in der Breite abzubilden und sich bei allen Themen inhaltlich zu positionieren. Dazu benötige die CDU ihre verschiedenen Flügel und die kontroverse Diskussion untereinander. „Es ist viel einfacher, sich nur um ein einziges Thema zu kümmern, zu polarisieren oder ganz einfach alles mit populistischer Kritik zu überziehen“, sagte Seefried in Richtung rechtsgerichteter Parteien. „Unser Anspruch ist jedoch ein ganz anderer.“ So wolle man Lösungen aufzeigen, um das Land voranzubringen.