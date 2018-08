Chef des Kreisfeuerwehrverbandes Göttingen: Ehrenamt aktiv fördern

Göttingen. Die Feuerwehren im Landkreis Göttingen plagen auf lange Sicht Mitgliedersorgen. Martin Willing, Vorsitzender der Kreisfeuerwehrverbandes Göttingen, wirbt für das Ehrenamt und fordert konkrete Unterstützung für die Brandschützer ein.

Warum lohnt das Engagement in der Feuerwehr?

Martin Willing: Die Arbeit ist vielfältig. Es ist einfach ein schönes Gefühl, anderen Menschen helfen zu können, wenn andere einfach weggucken oder einfach nur ein Handy-Foto machen. Für viele ist die Feuerwehr das Hobby fürs ganze Leben.

Wie ist es um die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Landkreis Göttingen bestellt?

Willing: Derzeit haben wir genügend Einsatzkräfte, um die schnelle Hilfe bei Bränden oder Unfällen sicherstellen zu können. Mit Blick auf die Zukunft gibt es langfristig durchaus Nachwuchssorgen.

Warum gibt es diese Sorgen inzwischen?

Willing: Viele junge Erwachsene werden beruflich stärker als früher gefordert. Da bleibt keine Zeit mehr für die Feuerwehr. Andere ziehen zum Teil weit weg, um dort arbeiten können. Damit fallen sie als Einsatzkräfte weg.

Was ist mit den Leuten, die nach Südniedersachsen ziehen?

Willing: Es sind Einzelfälle, wenn Neuzugezogene in die Feuerwehr eintreten. Sie haben oft keinen Bezug zur Feuerwehr an ihrem neuen Wohnort.

Der meiste Nachwuchs kommt aus den Kinder- und Jugendfeuerwehren. Gibt es Probleme beim Übergang in die Einsatzabteilungen?

Willing: Nicht alle aus der Jugendfeuerwehr treten die Einsatzabteilung über. Die Quote derer, die bei der Feuerwehr bleibt, sollte deutlich höher liegen. Die Übertrittsquoten sind von Feuerwehr zu Feuerwehr höchst unterschiedlich.

Wie ist es mit dem Brandschutz auf den Dörfern bestellt?

Willing: Unter der Woche stehen teilweise nur ganz wenige Einsatzkräfte in den Ortsfeuerwehren zur Verfügung. Das wird inzwischen durch eine modifizierte Alarm- und Ausrückeordnung kompensiert, indem mehrere Ortsfeuerwehren gleichzeitig alarmiert werden. Das Problem: Dadurch haben die Ortswehren deutlich mehr Einsätze und damit mehr Arbeit.

Was muss passieren, damit es unter der Woche auf dem Land wieder mehr Einsatzkräfte gibt?

Willing: Optimal wäre es, wenn wieder mehr Arbeitsplätze im ländlichen Bereich vorhanden wäre. Nur das Kernproblem, dass die Städte die Arbeitsplätze bieten, kann dadurch nicht gelöst werden.

Was kann die Politik tun, damit sich mehr Leute für die Mitarbeit Feuerwehr interessieren?

Willing: Sie muss das Ehrenamt aktiv fördern. Es gibt dazu ein aktuelles Beispiel: In Thüringen steht Feuerwehrenleute eine spezielle Rente zu, die vom Land finanziert wird. Das kann ein Anreiz sein, sich ehrenamtlich zu engagieren.

Haben sie ein Beispiel, wie Gemeinde etwas tun können?

Willing: Ja, in der Gemeinde Rosdorf gibt es ein neue Förderungsrichtlinie, die kürzlich vom Rat beschlossen wurde. Sie sieht unter anderem die kostenlose Ausgabe des Personalausweises, einen Zuschuss von 250 Euro für den Führerschein der Klasse B (Auto), vergünstige Eintritte in die Rosdorfer Freibäder, eine Entschädigung von zehn Euro pro Stunde bei Brandsicherheitswachen und einen Zuschuss für den Feuerwehrsport vor.

Zur Person: Martin Willing ist 38 Jahre in der Feuerwehr aktiv

Martin Willing (47) ist seit 1980 in der Feuerwehr engagiert und arbeitet inzwischen als Landesbeamter in Hannover. Zunächst war er bei der Jugendfeuerwehr in Dahlenrode aktiv dabei.

Seit 1998 steht er als Gemeindebrandmeister an der Spitze der Feuerwehren in Rosdorf. Ende vergangenen Jahres wurde er zum Chef des Kreisfeuerwehrverbandes Göttingen gewählt. Martin Willing wohnt in Rosdorf.

Kreisfeuerwehrverband: Er vertritt die Interessen von mehr als 3000 Aktiven

Der Kreisfeuerwehrverband Göttingen vertritt die Interessen von 98 freiwilligen Feuerwehren, von drei Werksfeuerwehren sowie einer Berufsfeuerwehr im Altkreis Göttingen.

Der Kreisfeuerwehrverband hat aktuell 3210 Mitglieder, davon 2898 in den Freiwilligen Feuerwehren. Neben dem Kreisfeuerwehrverband Göttingen gibt es noch den Feuerwehrverband Duderstadt/Eichsfeld und den Kreisfeuerwehrverband Osterode.

Die Kreisfeuerwehrverbände vertreten die Interessen der Aktiven gegenüber der Kommunalpolitik und ist damit die Dachorganisation der Feuerwehren. Weiterhin gehören unter anderem die Seniorenarbeit und die Brandschutzerziehung zu den Aufgaben. Neben den Aktiven kümmert sich der Kreisfeuerwehrverband auch um die Förderung der Kinder- und Jugendfeuerwehren mit 2350 Mitglieder sowie der zwei Feuerwehrkapellen AdeBar (Adelebsen/Barterode) und Varlosen sowie des Feuerwehrspielmannszuges Ebergötzen mit 106 aktiven Feuerwehrmusikern, die zusammen 118 Auftritte im vergangenen Jahr hatten.

Außerdem vermittelt der Verband zwischen den Arbeitgebern der Aktiven und den Verwaltungen. Auf Landesebene gibt es verschiedene Arbeitsgruppen, die an der Gesetzgebung mitwirken.

