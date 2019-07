Cheltenham-Fotos in Torhaus-Galerie in Göttingen

Sonderausstellung

+ © Archivfoto: Thomas Kopietz Die Torhaus-Galerie am Göttinger Stadtfriedhof: Hier sind vom 28. Juli bis 11. August Fotos aus Cheltenham in einer Ausstellung zu sehen. © Archivfoto: Thomas Kopietz

In der Torhaus-Galerie am Göttinger Stadtfriedhof an der Kasseler Landstraße ist ab Sonntag, 28. Juli, die Sonderausstellung „Fotos aus Cheltenham“ zu sehen.