Christopher Street Day in Göttingen: Stadt in Regenbogenfarben

Von: Bernd Schlegel

Fahnen in Regenbogenfarben: Sie beherrschten bei den vergangenen Auflagen des Christopher Street Day immer wieder das Straßenbild in Göttingen. Auch an diesem Samstag wird es bunt. (Archivbild) © Hubert Jelinik

Vielfalt und Toleranz stehen an diesem Samstag beim fünften Christopher Street Day in Göttingen im Mittelpunkt. Zahlreiche Gruppen sind beteiligt.

Göttingen – Ein besonderes Zeichen für Vielfalt und Toleranz wird an diesem Samstag, 26. August, beim fünften Christopher Street Day (CSD) in Göttingen gesetzt. Die Aktion beginnt um 13 Uhr und läuft bis in den Abend hinein.

Seit mehr 50 Jahren feiern und protestieren queere Menschen bei diesen Aktionen hinein für die Sichtbarkeit und Akzeptanz, Selbstbestimmung und Gleichstellung vielfältiger Lebensweisen und Identitäten.

Queeren Leben und queere Perspektiven sichtbar machen

Der Aktionstag steht diesmal unter dem Motto „Wir sind hier – für immer queer.“ Deshalb ruft das Göttinger CSD-Aktionsbündnis dazu auf, queeres Leben und queere Perspektiven sichtbar zu machen und die Vielfalt queerer Communitys zu feiern: „Wir sind hier – und wir nehmen uns den Raum. Mit unseren vielfältigen Farben, Flaggen und Transparenten zeigen wir laut und stolz unsere Existenz, aber auch unsere Kritik an queerfeindlichen Strukturen, die unsere Existenz bedrohen“, heißt es in dem Aufruf, den Simone Kamin vom Geschäftsführungsteam der Göttinger Aidshilfe und Maria Kaiser, Koordinatorin des Queeren Zentrums, veröffentlicht haben.

Hintergrund: Das kritisiert das Göttinger CSD-Aktionsbündnis Das CSD-Aktionsbündnis Göttingen kritisiert, dass queere Menschen in unserer Gesellschaft immer noch mit alltäglicher und struktureller Diskriminierung konfrontiert sind, mit Ausschlüssen und Gewalterfahrungen. Hass und Anfeindungen im Netz sind verbreitet und die Zahl der angezeigten queerfeindlichen Straftaten hat sich in den vergangenen drei Jahren laut Landeskriminalstatistik (LKA) fast verdreifacht. Zusätzlich gibt es eine hohe Dunkelziffer nicht angezeigter Straftaten: Bei einer großen u.a. in Deutschland durchgeführten Befragung durch die EU-Grundrechteagentur gab ein Viertel der Befragten an, nach körperlichen Angriffen auf die eigene Person den Kontakt zur Polizei gemieden zu haben. Tobias Rollet aus dem Aktionsbündnis verweist auf den diesjährigen Aufruf des CSD-Bündnisses und macht deutlich: „Gerade Menschen, die von Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, haben nicht das Privileg, sich darauf verlassen zu können, von staatlichen Strukturen geschützt zu werden, sondern erleben diese mitunter sogar als Bedrohung, wie zum Beispiel Behördenwillkür und Polizeigewalt.“ Und weiter: „Diskriminierung und Rassismus gehören zur Lebensrealität und zum Alltag von vielen Queers und BIPoC (Black, Indigenous and People of Colour), Migrant*innen und Migrantisierten. Deswegen gehen wir weiter auf die Straßen – gegen strukturelle Diskriminierung, gegen erstarkende rechte Positionen, gegen zunehmende Gewalt gegenüber LSBTIAQ*, Migrant*innen und Migrantisierten, BIPoC, Frauen und allen, die von der patriarchalen und gesellschaftlichen Norm vermeintlich abweichen.“ (bsc)

Das Göttinger CSD-Aktionsbündnis wird in diesem Jahr von mehr als 30 engagierten Ehrenamtlichen getragen. Im Mittelpunkt steht eine Demonstration, die um 13 Uhr auf dem Hiroshimaplatz am Neuen Rathaus startet. Der Demonstrationszug führt über die Bürgerstraße und Nikolaistraße zum Johanniskirchhof.

Stopps mit Redebeiträgen

Dort gibt es einen ersten Stopp mit Redebeiträgen aus der Community. Anschließend geht es – abhängig von der Baustellensituation – entweder über die Weender Straße oder über die Gotmarstraße weiter in die Theaterstraße. Am Theaterplatz, also am Kreisel vor dem Deutschen Theater, stoppt der Demo ein zweites Mal für Redebeiträge.

Ab 15.30 Uhr schließt sich wie in den Vorjahren ein buntes Straßenfest mit vielen beteiligten Gruppen auf dem Albaniplatz an. Deshalb können dort Autofahrer vom frühen Freitagabend bis zum späten Samstagabend nicht parken. Wie in den Vorjahren läuft die Koordination und Trägerschaft über das Queere Zentrum. Zudem den Unterstützern gehört auch die Göttinger Aidshilfe.

Aktionsbündnis legt Wert auf Barrierearmut

Das CSD-Aktionsbündnis möchte die Demo und das Straßenfest möglichst vielen queeren Menschen zugänglich machen. Der Fokus liegt deshalb besonders auf Barrierearmut, damit möglichst alle Interessierten dabei sein können und sich unterwegs möglichst aufgehoben und sicher fühlen.

Farbige Treppe für den CSD: (von links) Caro Hoff, die Dezernenten Anja Krause und Frithjof Look, Simone Kamin und GWG-Chef Jens Düwel. © Bernd Schlegel

Die Demonstrationsstrecke ist dieses Jahr absichtlich gekürzt und auf weniger als zwei Kilometer begrenzt worden, damit möglichst viele die Strecke bewältigen können. Außerdem stehen Leih-Rollstühle bereit. Die gesamte Demo-Strecke ist für Rollstühle, Kinderwagen und Bollerwägen geeignet. Wer unterwegs merkt, die Strecke nicht gut zu bewältigen, kann sich zurückfallen lassen und im zweiten Lautsprecherwagen im hinteren Demozug dabei sein.

Ordner in grünen Westen – Community-Team in pinken Westen

Auf der Demo und auf dem Straßenfest ist neben den Ordnern in grünen Westen auch ein Community-Team ansprechbar. Es ist an den pinken Westen zu erkennen.

„Wer sich auf dem Straßenfest unwohl fühlt oder wer diskriminiert oder angegriffen wurde, kann zum Ruhebereich auf dem Albaniplatz kommen und findet dort Ansprechpersonen. Der Ruhebereich ist auch ein Teil des Konzepts von Barrierearmut“, erläutert Simone Kamin.

Rückzugsmöglichkeiten sind vorhanden

Im Ruhezelt gibt es Rückzugsmöglichkeiten, Ohrstöpsel und Lärmschutzhörer, Materialien zur Beruhigung sowie Wasser. Durch eine Förderung der Aktion Mensch stehen rollstuhlgerechte Dixi-Toiletten und Leihrollstühle bereit.

Die Redebeiträge werden in Gebärdensprache gedolmetscht. Die Bühne ist über eine Rampe für alle direkt zugänglich. (Bernd Schlegel)

Diese Gruppen beteiligen sich mit Ständen am Straßenfest Folgende Gruppen sind mit Ständen am Straßenfest auf dem Albaniplatz beteiligt - und teilweise auch bei der CSD-Organisation: Amnesty, Aspecs, AStA mit Nordcampus-FSen, BiPlus Göttingen, Café Kollektiv Krawall (Essensangebot), Catcalls of Göttingen, DGB-Jugend, Face to Face, Gleiche Brust für Alle, Göttinger Aidshilfe mit dem Präviteam und s*ven – sexuelle Vielfalt erregt Niedersachsen, Lesbisch in Göttingen, Puppy-Stammtisch mit Freie Wuffel, Queeres Zentrum Göttingen (Trägerverein und Koordination), Queer Teachers Göttingen, Radikarla*, SCHLAU Göttingen, SQueerPlace und SaKuKu und Stiftung Akademie Waldschlösschen. (bsc)

Das Bühnenprogramm auf dem Straßenfest (Albaniplatz) auf einen Blick 15.30 Uhr: Ankommen und Willkommen 15.45 Uhr: Redebeiträge aus den queeren Communitys 16.30 Uhr: DJ Dalist 17.20 Uhr: Redebeiträge aus den queeren Communitys 17.50 Uhr: Drag-Show: Renelopé Fauxwell & Clumsy Twinkles Fauxwell 18.10 Uhr: DJ chris*rah 19 Uhr: DJ Leberwurst 19.50 Uhr: Abmoderation 20 Uhr: Straßenfest-Ende und Abbau (bsc)

Stimmen von beteiligten Gruppen zum Göttinger CSD

Das Queere Zentrum Göttingen , einer von vielen queeren Akteurinnen und Akteuren in Göttingen, versteht sich als Interessenvertretung für ein möglichst breites queeres Spektrum – Jugendliche, Erwachsene und Familien. „Dem immer weiter fortschreitenden Erstarken rechter Tendenzen setzen wir nicht nur am Christopher Street Day unsere Sichtbarkeit und unseren Einsatz für eine offene, vielfältige Gesellschaft entgegen“, Maria Kaiser, Koordinatorin des Queeren Zentrums Göttingen, Trägerverein des CSD-Aktionsbündnisses 2023.

Weitere queere Gruppen in Göttingen leisten mit (sexual-)pädagogischen Angeboten vielfältige Aufklärungsarbeit, unter anderem die Göttinger Aidshilfe sowie das größtenteils ehrenamtlich tätige Team von SCHLAU Göttingen , ein Bildungsprojekt zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. „Angesichts der wachsenden Queerfeindlichkeit ist queere Bildung wichtiger denn je", sagt Alexander Altevoigt von SCHLAU Göttingen. „Dennoch steht und fällt unsere Arbeit nicht nur mit dem Engagement zahlreicher Ehrenamtlicher – sie hängt leider auch von befristeten Förderungen ab, die wir jedes Jahr mühsam aufs Neue einwerben müssen."

Die Göttinger Aidshilfe engagiert sich für sexuelle Gesundheit und bietet queer-spezifische und trans*sensible Beratungs-, Präventions- und Testangebote: „Queere Menschen erleben im Gesundheitssystem häufig Barrieren, Diskriminierung oder Ausschlüsse", erläutert Simone Kamin aus dem Geschäftsführungsteam. „Erlebte und befürchtete Ablehnung oder Ausgrenzung aufgrund der persönlichen sexuellen Lebensweise oder geschlechtlichen Identität kann dazu führen, dass queere Menschen Vorsorgeuntersuchungen oder Testangebote meiden."

Das s*ven-Team Göttingen macht Prävention auf Partys, an sexuellen Orten und auf großen Events wie dem CSD. Jost Hellman, s*ven-Koordination für die Region Göttingen, beschreibt die s*ven-Aktivitäten vor Ort: „Jeden Monat gibt es einen s*ven-Abend zu unterschiedlichen queeren Themen, insbesondere zu sexueller Gesundheit, sowie zur Vorbereitung von Präventions-Aktionen. Wir freuen uns auf neue queere Gesichter, die bei unseren Treffen oder bei unseren Präventions-Aktionen mitmachen wollen."

Weitere queere Gruppen engagieren sich aus verschiedenen Beweggründen für unterschiedlichste Ziele. Am CSD beteiligen sich auch Aktivistinnen*, die an die starke FrauenLesben-Tradition in der Stadt Göttingen anknüpfen. „Queere Sichtbarkeit setzt die Sichtbarkeit und Teilhabe aller Geschlechter voraus. Aber noch immer werden Frauen benachteiligt – und lesbische Frauen werden gleich doppelt diskriminiert", erklärt die Gruppe „Lesbisch in Göttingen" .

Andere Gruppen wiederum wollen einen sicheren Raum für queere Menschen und mehr Wahrnehmung in der Gesamtgesellschaft schaffen, unter anderem die Gruppe Aspecs in Göttingen. Die Aspecs sind eine Gruppe von asexuellen und aromantischen Personen aus Göttingen und dem Umland. „Unser Ziel ist es, einen Raum zu schaffen, in dem Menschen aus dem asexuellen Spektrum sicher sind und sich austauschen können. Gleichzeitig soll es ein Raum sein, in dem aromantische Personen sich angenommen und akzeptiert fühlen."

Zum Spektrum queerer Lebensqualität in Göttingen gehören auch alternative kulturelle und künstlerische Räume wie der Salon für Kunst und Kultur , den die Betreiber*innen wie folgt beschreiben: „Seit dem 11. Dezember 2017 befindet sich in den schönen Räumen der Gotmarstraße 10 ein kleiner Salon: Salon für Kunst und Kultur, kurz SaKuKU. Alle, die im Sakuku tätig sind, machen dies ehrenamtlich."

Zahlreiche queere Gruppen bieten Freizeitaktivitäten, so auch die Gruppe Face to Face, die sich über neue Interessierte freuen: „Face to Face ist eine Gruppe schwuler Männer aller Altersstufen. Wir treffen uns dienstags zum Kochen und Spielen, für Themen- und Literaturabende und vieles mehr.

Weitere Informationen zum Christopher Street Day in Göttingen gibt es hier. (Bernd Schlegel)