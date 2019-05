Claudio Pizarro: Göttinger Journalist spricht im Interview über Werder-Ikone

Der Göttinger Journalist Reimar Paul hat ein Buch über die Bremer Fußball-Ikone Claudio Pizarro geschrieben. Vieles, was er über den Peruaner wusste, wurde bestätigt.

Das Buch über Claudio Pizarro ist im Göttinger Verlag „Die Werkstatt“ erschienen. Wir sprachen mit Reimar Paul darüber.

Herr Paul, nach dem Buch über die wilden 80er-Jahre in Göttingen kommt nun eine Biografie über Claudio Pizarro von Ihnen– warum denn das?

Ich hatte die Idee schon vor einigen Jahren. Damals passte das nicht. Als er 2017 zurück zu Werder kam, wollte ich das Projekt angehen. Aber es war ein schwieriges Jahr, mit vielen Verletzungen.

In dieser Saison läuft es für Claudio besser. Also habe ich im Sommer angefangen zu recherchieren. Gereizt hat mich seine schillernde Persönlichkeit, er ist ein interessanter Typ und eine Bremer Kultfigur.

Aber er hat Ihr Projekt nicht unterstützt..

Er wollte sich nicht aktiv an der Biografie beteiligen, obwohl ich ihn bei Treffen, bei denen er sehr umgänglich war, auch ein Mitspracherecht eingeräumt habe. Er wollte nicht, obwohl es sogar eine persönliche Bande gibt: Meine Tochter Katharina ist mit Claudio befreundet.

Und: Katharinas Mutter ist Peruanerin, die mit dem Pizarro-Familienclan entfernt verwandt ist. Kurzum: Das Buch ist in seinem Wissen, aber ohne sein Zutun entstanden. Ich jedenfalls hätte gerne Interviews als Basis gehabt und hoffte auch vergebens, dass er vielleicht zwischendurch noch umschwenkt und mitmacht. So war es zeitweise eine mühsame, aber dennoch interessante Recherche.

+ Fußballfreund und Autor: Reimar Paul Foto: Privat/nh

Kennen Sie, obwohl es keine Gespräche gab, Claudio Pizarro jetzt besser als vorher?

Ich kenne ihn nicht unbedingt besser. Ich habe viel erfahren, Einzelheiten, die ich vorher nicht wusste, aus der Kindheit, der Jugend, dem Elternhaus. Als Quelle nutzte ich peruanische Zeitungen und alte peruanische TV-Sendungen.

Das fiel mir nicht schwer, da ich einige Jahre in Lateinamerika gelebt habe und Spanisch spreche. Das Bild aber, das ich von ihm hatte, ist weitgehend bestätigt worden.

Wie ist denn Torjäger Claudio Pizarro als Mensch?

Der Eindruck, den man von ihm als positiver Sonny-Boy hat, trifft zu und ist nicht aufgesetzt. Die Lebensfreude, die er ausstrahlt, ist das, was ihn ausmacht. Er ist ein positiver Mensch.

Gleichwohl ist er sehr ehrgeizig. Deshalb wollte er 2017/18 auch nicht mit dem Abstieg in Köln abtreten, wollte sich noch einmal beweisen, messen und zeigen. Das ist ihm gelungen.

Da kam Bremen wohl gerade Recht..

Bremen passte optimal: Dort wird er vergöttert, anders als in München, wo man ihn achtet, aber nicht verehrt. Dort gibt es aber mehr schillernde Leute im Fußball als in Bremen. In Bremen zeigt er sich volksnah, bleibt stehen, wenn er angesprochen wird, ist auch mal in Kneipen und Restaurants zu sehen.

Claudio liebt es, in Bremen geliebt zu werden. Er ist auch durchaus eitel. Nach der Karriere wird er wieder in sein Haus in Münchens Nobelvorort Grünwald ziehen. In Bremen hat er sich zwischenzeitlich auch eingerichtet. Seine Möbel hat er bei Ikea gekauft. Luxus mag er aber trotzdem.

Kurzum, was für ein Typ ist Claudio Pizarro?

Er ist ein cooler, lebensfroher Typ – und ein absoluter Familienmensch. Er hat drei Kinder und ist seit 23 Jahren verheiratet. Und er hat eine soziale Ader, fördert dosiert und nicht immer öffentlichkeitswirksam Projekte, meist für Kinder, auch in Peru.

Er ist aber vor allem ein brillanter Fußballer und ein Schlitzohr – auf und neben dem Platz. Und er ist auf keinen Fall abgehoben, was man auch bei der Bambi-Verleihung sehen konnte. Zudem ist er interessiert und nicht auf den Kopf gefallen.

+ Lebenslustig und ehrgeizig – Claudio Pizarro ist 40 und will noch ein Jahr Profifußballer bleiben. © Die Werkstatt/nh

Es gab aber auch Skandale um Claudio Pizarro..

Es gab mal kleinere Skandale wie Alkoholfahrten. Er saß aber auch einmal in der Tinte, weil er beteiligt war an der Beraterfirma seines Spezi, einem Peruaner, eine relativ windige Figur. Der ist auch sein Agent. So soll Claudio auch an Transfers mitverdient haben, was er nicht durfte.

Da ging es auch um Steuerhinterziehung. Claudio hat in Bremen Steuern nachgezahlt, wurde aber auch in Peru und von der FIFA verhört. 2009 war er auch im Ziel der Medien, so der Bild-Zeitung. Das war unangenehm und die Karriere stand auf der Kippe.

Interviews haben Sie dennoch geführt, mit spannenden Zeitgenossen aus Pizarros Umfeld.

Ja, besonders interessant war es mit dem ehemaligen Werder-Vorsitzenden Jürgen Born, der ihn auch entdeckt hat, und natürlich mit Henning Scherf, dem einstigen Bremer Landeschef.

Sie haben sich beide auch sehr anerkennend über den herausragenden Fußballer und sympathischen Menschen Claudio Pizarro geäußert.

Haben Sie auch Anekdoten über ihn und Kumpel Ailton erzählt?

Das haben sie. So schilderte Born, dass er einmal den Südamerika-Kumpels Ailton und Pizarro nachts helfen musste, weil Ailton sein Handy verloren hatte.

1999/2000 hatten die beiden abgesprochen, dass sie früher in den Weihnachtsurlaub wollten. Dann haben sie sich eine Gelbe-Karten-Sperre im vorletzten Spiel abgeholt, um eher reisen zu können.