Cora-Cup lockt Nachwuchskicker ins Jahnstadion nach Göttingen

Von: Bernd Schlegel

Spannende Spiele gab es beim Cora-Cup im Jahnstadion in Göttingen. © Hubert Jelinek

Ein Fußball-Großereignis ist an diesem Pfingst-Wochenende der Cora-Cup im Jahnstadion in Göttingen. Mehr als 1200 Kinder und Jugendliche sind dabei.

Göttingen – Für Nachwuchs-Fußballer gibt es an diesem Wochenende nur ein Ziel: das Jahnstadion im Göttinger Süden. An zwei Tagen finden beim Cora Cup insgesamt zehn Nachwuchsturniere statt – für alle Altersgruppen von den G- bis zu den A-Junioren.

Es haben sich mehr als 80 Teams in allen Altersklassen, also von den G- bis A-Junioren angemeldet. Insgesamt spielen mehr 1200 Kinder und Jugendliche um den Cora Cup. Damit findet im Jahnstadion das größte Fußballturnier der Region statt.

60 Teams spielen auf Kleinfeldern

Allein am Pfingstsamstag spielten im Kleinfeld-Bereich mehr als 60 Teams der G- bis D-Junioren auf zehn Kleinfeldern am Start. Turnierbeginn war um 10 Uhr. Am Pfingstsonntag werden C-, B- und A-Junioren auf drei Großfeldern von 10 bis 15.30 Uhr spielen.

Die Spiele der G- bis E-Junioren werden von ungeprüften Schiedsrichtern geleitet. Die jungen Unparteiischen kommen aus dem Projekt des RSV, das von Schiedsrichter Torsten Baehnisch koordiniert wird. Die Nachwuchsschiedsrichter kommen von den C- und B-Junioren des JFV West Göttingen. Der Nachwuchs kann so praktische Erfahrung sammeln.

Schiedsrichter-Projekt

So können die Jugendlichen herausfinden, ob sie den nächsten Schiedsrichter-Anwärterlehrgang mitmachen wollen. Beim Turnier wird das Nachwuchs-Schiedsrichter-Projekt von Spedition Krüger unterstützt.

Auf die erfolgreichen Teams warteten beim Göttinger Cora Cup Pokale. © Hubert Jelinek

Die Ausrüstung der Spielfelder mit Bällen, Hütchen und Markierungsleibchen stellt 11teamsport Store Göttingen zur Verfügung. Die Turnierleitung hat Guido Sievert vom NFV-Kreisausschuss übernommen. Für Speisen und Getränke sorgen die Kooperationsvereine FC Grone und JFV West Göttingen.

Ergebnisse auf einen Blick

Hier die Ergebnisse der Jugendfußball-Turniere vom Samstag im Jahnstadion in Göttingen – alle Angaben ohne Gewähr:

Cora-Cup 2023 D-Junioren ältere: Bei diesem Turnier setzte sich im Endspiel der JFV Eichsfeld mit 2:0 gegen JFV Rosdorf durch. Platz drei ging an FC Eintracht Northeim. Sie setzten sich mit 2:0 SVG Einbeck durch.

Bei diesem Turnier setzte sich im Endspiel der JFV Eichsfeld mit 2:0 gegen JFV Rosdorf durch. Platz drei ging an FC Eintracht Northeim. Sie setzten sich mit 2:0 SVG Einbeck durch. Cora-Cup 2023 G-Junioren: Den Sieg sicherte sich die JSG Eintracht HöhBernSee I mit einem 3:1 gegen RSV Geismar-Göttingen 05. Im Spiel um Platz drei gewann SVG Göttingen mit 3:1 gegen JSG Nordkicker.

Den Sieg sicherte sich die JSG Eintracht HöhBernSee I mit einem 3:1 gegen RSV Geismar-Göttingen 05. Im Spiel um Platz drei gewann SVG Göttingen mit 3:1 gegen JSG Nordkicker. Cora-Cup 2023 D-Junioren jüngere: Diese Turnier gewann SC Hainberg (zehn Punkte), vor JFV Eichsfeld (fünf Punkte) und Bovender SV (ein Punkt).

Diese Turnier gewann SC Hainberg (zehn Punkte), vor JFV Eichsfeld (fünf Punkte) und Bovender SV (ein Punkt). Cora-Cup 2023 F-Junioren jüngere: Bei diesem Turnier gewann im Endspiel der SC Hainberg II mit 4:0 gegen RSV Geismar-Göttingen 05. Im Spiel um Platz drei sicherte sich der FC Grone mit 5:4 den Sieg gegen FC Gleichen.

Bei diesem Turnier gewann im Endspiel der SC Hainberg II mit 4:0 gegen RSV Geismar-Göttingen 05. Im Spiel um Platz drei sicherte sich der FC Grone mit 5:4 den Sieg gegen FC Gleichen. Cora-Cup 2023 E-Junioren jüngere: JSG Weser/Solling entschied dieses Turnier im Endspiel mit einem 2:0 gegen SV Einheit 1875 Worbis. JFV West Göttingen siegte mit 2:1 im Spiel um Platz drei gegen SVG Göttingen.

JSG Weser/Solling entschied dieses Turnier im Endspiel mit einem 2:0 gegen SV Einheit 1875 Worbis. JFV West Göttingen siegte mit 2:1 im Spiel um Platz drei gegen SVG Göttingen. Cora-Cup 2023 E-Junioren ältere: Sieger wurde JFV West Göttingen – mit 2:1 nach Elfmeterschießen gegen RSV Geismar-Göttingen 05 I. Beim Spiel um Platz drei gewann SC Hainberg mit 5:0 gegen JFV Leinepolder

Sieger wurde JFV West Göttingen – mit 2:1 nach Elfmeterschießen gegen RSV Geismar-Göttingen 05 I. Beim Spiel um Platz drei gewann SC Hainberg mit 5:0 gegen JFV Leinepolder Cora-Cup 2023 F-Junioren ältere: Im Endspiel siegte RSV Geismar-Göttingen 05 mit 3:0 gegen SC Hainberg. Das Spiel um Platz drei entschied FC Grone im Spiel gegen JFV Eichsfeld mit 5:0 für sich.

Weitere Informationen zu den Ergebnissen beim Cora-Cup gibt es hier. (Bernd Schlegel)