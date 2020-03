Corona: 17 Bewohner von Pflegeheim im Altkreis Osterode sind infiziert

Das betroffene Pflegeheim: 17 Bewohner und sieben Mitarbeiter der Einrichtung sind mit dem Corona-Virus infiziert. Am Montag war das Technische Hilfswerk im Einsatz. Die Aktiven halfen bei internen Umzügen. Foto: Hans-Joachim Oschmann

Die Corona-Krise trifft ein Pflegeheim im Landkreis Göttingen. 17 der 36 Bewohner sowie sieben Mitarbeiter der „Villa Juesheide“ in Herzberg sind mit dem neuartigen Virus infiziert.

Für die Einrichtung gelten jetzt verschärfte Beschränkungen, berichtet die Kreisverwaltung.

Zwei der Bewohner mit Symptomen wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sie werden in der Klinik separiert und überwacht. Zum Gesundheitsstand kann die Kreisverwaltung keine Angaben machen. Unterdessen hat das Land Niedersachsen einen Aufnahmestopp für sämtliche Pflegeheime verhängt.

Am Montag war das Technische Hilfswerk (THW) in der Einrichtung im Einsatz. Zu sehen waren Mitarbeiter in weißen Schutzanzügen. Die THW-Aktiven helfen laut Kreisverwaltung bei internen Umzügen innerhalb der Einrichtung. Dadurch sollen infizierte und nichtinfizierte Bewohner voneinander getrennt werden. Alle bekommen zudem Einzelzimmer. Außerdem wird das Küchenpersonal komplett ausgetauscht.

Die positiv auf Corona getesteten Mitarbeiter sind schon nicht mehr in der Einrichtung im Dienst. „Die übrigen Pflegekräfte werden sukzessive ausgetauscht“, heißt es aus der Kreisverwaltung. Der Krisen-Stab organisiert und koordiniert den Austausch.

Wie es zu den Infektionen kommen konnte, ist nicht bis ins letzte Detail geklärt. Ein Verdachtsfall ging von einer Pflegekraft der Einrichtung aus. „Der Befund war später positiv“, heißt es aus dem Kreishaus. Zu diesem Zeitpunkt hatte es bereits Kontakte zu Beschäftigten und Bewohnern gegeben. „Trotz umgesetzter Kontaktbeschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen gab es Infektionen in der Einrichtung“, sagt die Kreisverwaltung.

Zu der Herzberger Einrichtung gehört auch ein ambulanter Pflegedienst. Dessen Mitarbeiter wurden inzwischen alle auf das Corona-Virus getestet. Bei fünf Personen war der Befund positiv. Deshalb werden nun alle 162 vom ambulanten Pflegedienst betreuten Personen ebenfalls auf das Corona-Virus getestet. Das organisiert die Kassenärztliche Vereinigung. Allerdings liegen Ergebnisse bislang noch nicht vor. „Die verbliebenen Pflegekräfte wurden mit Schutzausstattung versorgt, um ein Infektionsrisiko zu minimieren. Zudem wird das Personal des betroffenen Pflegedienstes sukzessive ausgetauscht“, so die Kreisverwaltung. Das wird ebenfalls vom Krisenstab organisiert.

Einige Pflegedienste haben unterdessen bereits Unterstützung zugesagt, andere wurden bereits angesprochen. „Eventuelle Lücken in der Betreuung und Versorgung werden notfalls übergangsweise durch Kräfte aus den Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises geschlossen“, macht die Kreisverwaltung deutlich.

VON BERND SCHLEGEL