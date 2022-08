Pandemieschutz der Zukunft: Nachhaltige Überwachungsstrategien und Testmethoden

Von: Thomas Kopietz

In Göttingen werden nachhaltige Überwachungsstrategien und Testmethoden für den Einsatz in künftigen Pandemien entwickelt. Die UMG ist an dem an dem bundesweiten Kooperationsprojekt B-FAST beteiligt.

Göttingen – Corona! Covid 19! Ausbruch in großen Wohnblöcken, in Alten- und Pflegeheimen: Göttingen stand früh als bundesweites Beispiel für die Ausbreitung der Pandemie. Göttingen ist aber auch federführend in der strategischen Umgehensweise mit Covid-19, so maßgeblich beteiligt an dem bundesweiten Kooperationsprojekt B-FAST.

Es geht darin um die Entwicklung nachhaltiger Überwachungsstrategien und Testmethoden für den Einsatz in künftigen Pandemien. Dabei ist man weit fortgeschritten, wie die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) und deren Direktorin des Instituts für Krankenhaushygiene, Prof. Simone Scheithauer, berichtet.

In Göttingen entwickeln Forscher nachhaltige Überwachungsstrategien und Testmethoden für den Einsatz in künftigen Pandemien. (Symbolbild) © Imago

Sie koordinierte mit Prof. Gerd Fätkenheuer von der Uni-Klinik Köln ein Projekt im zu B-Fast gehörenden Netzwerk Universitätsmedizin (NUM), in dem Wissenschaftler Überwachungs- und Teststrategien entwickelt haben – um auf weitere Corona-Verläufe oder gar neue Pandemien besser vorbereitet zu sein. Das Großvorhaben wurde mit fast 20 Millionen Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) über 16 Monate gefördert.

Testmethoden und Überwachungsstrategien sind wertvolle Werkzeuge, um Infektionen frühzeitig zu erkennen und die unkontrollierte Ausbreitung eines Erregers zu verhindern. Auch können Hygienekonzepte dazu beitragen, das Ansteckungsrisiko zu reduzieren, was Scheithauer aus ihrer Arbeit an der UMG weiß.

Prof. Simone Scheithauer Universitätsmedizin Göttingen © UMG

Forschung in Göttingen: Pandemieschutz in Theater, Klinik, Heim und Kita

Die Experten haben sich im NUM-Projekt die besonders relevanten Lebensbereiche, wie Seniorenheime, Kliniken, Schulen und Kitas vorgenommen. Bis Dezember 2021 erarbeiteten Ärzte und Wissenschaftler aus 26 Uni-Kliniken mit etwa 50 Partnerinstitutionen aus Industrie, Politik, Wissenschaft und Gesundheitswesen Methoden, Konzepte und Strategien für den Einsatz in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens – zur Bewältigung der Pandemie.

Prof. Gerd Fätkenheuer Uni-Klinik Köln © MedizinFotoKöln

Das Problem: Das Infektionsgeschehen entwickelte stets extrem dynamisch. So war es aufgrund neuer Sars-Cov-2-Varianten, der veränderten Lage durch Impfungen, aber auch durch Einschränkungen wie Lockdown, schwierig, einige der Strategien zu erproben. Folge: Die Methoden und Konzepte mussten laufen angepasst werden. Dennoch: Die Ergebnisse wurden tausendfach veröffentlicht, so auch:

Lolli-Methode: Die „Lolli-Methode“ ist eine kindgerechte Abstrich- und Untersuchungsmethode zur flächendeckenden Testung von Kindern. Sie wurde vorrangig von den Kölner Wissenschaftlern entwickelt. Die Methode ist einfach: Jeder Schüler lutscht für jeweils 30 Sekunden an einem Abstrichtupfer. Die Tupfer werden pro Klassenverband in ein bis zwei Gefäßen zusammengebracht („gepoolt“) und mittels Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) auf SARS-CoV-2 getestet. Bei einem positiven Ergebnis der gesamten Speichelprobe werden die Schüler der Klasse dann einzeln getestet und so die infizierten Kinder oder Jugendlichen ausfindig gemacht. Die Lolli-Methode wurde in verschiedenen Bundesländern zur Infektionserkennung in Schulen und Kitas eingesetzt.

Viren-Erbgut: Die Erforschung und Aufschlüsselung des SARS-CoV-2-Erbguts ist die Voraussetzung, um neue Virusvarianten zu erkennen und das Infektionsgeschehen auf molekularer Ebene zu überwachen. Deshalb hat B-FAST mit der Deutschen Covid-19 Omics Inititative (DeCOI), Infrastrukturen und Expertenwissen in der Genomforschung gebündelt, eine zentrale Plattform für die molekulare Überwachung initiiert.

Übertragbarkeit: „Die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung zeigt sich insbesondere in der Fortsetzung dieser Arbeiten in zwei NUM-Teilprojekten, die 2022 gestartet sind. Beide Projekte laufen in enger Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch-Institut, dem Landesgesundheitsamt Niedersachsen und den lokalen Gesundheitsämtern", schildert Simone Scheithauer. Ziel sei es, die Erfahrungen im Rahmen der Überwachung von Sars-CoV-2 auf andere gesellschaftlich und für Krankenhäuser relevante Erreger, wie das Grippevirus oder multiresistente Bakterien, zu übertragen."

Hygiene in der Kultur: Zudem wurden in B-FAST Sicherheits- und Hygienekonzepte für Veranstaltungen im Kulturbereich erarbeitet.

Vorhersagemodelle: Mit Hilfe von Informationstechnologie entstanden auch Vorhersagemodelle für die Wahrscheinlichkeit positiver Tests. Diese Modelle ermöglichen die schnelle Darstellung von Kontaktnetzwerken bei unerwartet positiven Personen und erlauben Risikoabschätzungen zur Infektionsgefahr in Innenräumen. (tko)

In Niedersachsen bleibt die Corona-Isolationspflicht vorerst bestehen. Niedersachsen hat seine Corona-Verordnung bis Ende August verlängert.

NUM – Ergebnisse schnell an Patienten bringen NUM wurde im Frühjahr 2020 gegründet, gefördert durch das BMBF, koordiniert durch die Charité Berlin. Beteiligt sind 36 deutsche Uni-Medizin-Standorte und weiterer Partner. Sie arbeiten an Lösungen für eine bessere Krankenversorgung und Pandemievorsorge. Ein Fokus liegt auf der klinik- und versorgungsnahen Forschung, deren Ergebnisse direkt Patienten zugutekommen, in das Krisenmanagement einfließen und zum Aufbau einer nationalen Forschungsinfrastruktur beitragen. Bis Ende 2024 stehen 390 Millionen Euro für bundesweite Kooperationsprojekte bereit. Mittelfristig sollen die geschaffenen Strukturen und Konzepte auch für die Erforschung anderer Krankheitsbilder über Covid-19 hinaus in der Uni-Medizin genutzt werden. (tko)