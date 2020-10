Göttingen ein möglicher Corona-Hotspot? - Das ist der Stand der Dinge

Noch liegt die Stadt Göttingen und der Landkreis unter dem kritischen Wert. Doch was, wenn die Marke geknackt wird? Wir beantworten offene Fragen.

Göttingen - In Niedersachsen steigen die Corona-Infektionszahlen täglich weiter an. Auch im Landkreis und in der Stadt Göttingen macht sich das Virus bemerkbar. Zum Risikogebiet erklärt wurde die Region allerdings noch nicht.

Göttingen: Corona-Infektionszahlen in Stadt und Kreis

Wie die Stadt Göttingen berichtet, liegt die Zahl der positiv getesteten Menschen in Stadt und im Landkreis aktuell bei 80. Die Gesamtzahl bislang bestätigter Corona-Infektionen liegt bei 1.608. Davon sind 613 Menschen in der Stadt Göttingen und 995 weitere Personen im Kreisgebiet gemeldet.

Inzwischen gelten 1.443 Menschen als von der Infektion genesen, wobei 85 Personen in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben sind. Die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt derzeit für den Landkreis Göttingen bei 23,80. (Stand: 20.10.2020)

Corona-Fallzahlen in Niedersachsen (21.10.2020) 27.026 (+514) Todesfälle 719 (+2) Genesene 20.557 (+296) 7-Tagesinzidenz 37,5

Corona in Niedersachsen: Wird Göttingen zum Hotspot?

Als Hotspot oder innerdeutsches Risikogebiet gilt eine Region erst dann, wenn ihre 7-Tage-Inzidenz den Schwellenwert von 50 überschreitet. Der Inzidenzwert hängt von der Entwicklung der Infektionszahlen ab. Derzeit liegt der Landkreis mit einer Inzidenz von 23,80 allerdings noch ein gutes Stück davon entfernt.

Sollte der Inzidenzwert die 50 noch überschreiten, sind konsequentere Maßnahmen angesagt, die weitere Corona-Infektionen verhindern sollen. So hat die Stadt Delmenhorst bereits die Einführung einer Sperrstunde angekündigt und sämtliche öffentlichen Veranstaltungen abgesagt. Obwohl der Inzidenzwert in der Region Hannover erst bei 39,1 liegt, wurden auch hier einige Einschränkungen bereits verschärft, so der NDR.

Was passiert wenn Göttingen zum Corona-Risikogebiet erklärt wird?

Wie zuvor erwähnt, könnte auch Göttingen dem Beispiel von Delmenhorst folgen. Der NDR berichtet weiter, dass die Ergebnisse der letzten Bund-Länder-Beratungen bereits in Kürze in einer neuen Verordnung umgesetzt werden sollen. Neben möglichen Sperrstunden, Einschränkungen von privaten Feiern und einer erweiterten Maskenpflicht, soll eine Schließung von Geschäften und Betrieben hingegen vermieden werden.

Corona: Herrscht das Beherbergungsverbot auch in Niedersachsen?

Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat das Beherbergungsverbot in Niedersachsen bereits am 15.10.2020 außer Vollzug gesetzt. Die entsprechende Verordnung in Niedersachsen wird damit bis auf Weiteres nicht mehr angewandt. Es steht kreisfreien Städten wie Göttingen sowie den Landkreisen jedoch frei, bei entsprechenden Gefahrenlagen ihrerseits weitere, gezieltere Maßnahmen zu ergreifen.

Das Land Niedersachsen bittet in einer Stellungnahme die Bürger dennoch darum, freiwillig auf touristische Reisen zu verzichten, um eine Ausbreitung von Corona so weit wie möglich zu verhindern.

Göttingen: Was ist bei der Rückkehr aus Corona-Risikogebieten?

Wer tatsächlich in einem vom Robert-Koch-Institut ausgewiesenen Risikogebiet war, muss sich in seiner Hausarztpraxis melden und nach einem Corona-Test anfordern. Zudem muss umgehend das Gesundheitsamt angerufen und darüber berichtet werden, dass man aus einem Risikogebiet eingereist ist. Weitere Informationen erhält man auch beim Gesundheitsamt Göttingen.

Bei einer Rückkehr aus einem Land, das kein Risikogebiet ist, muss nichts weiter veranlasst werden. Ein Anspruch auf einen kostenlosen Corona-Test hat man in diesem Fall aber nicht.

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) will keine neuen Corona-Testzentren errichten. Stattdessen setzt sie auf landesweit rund 230 Schwerpunktpraxen, in denen Abstriche gemacht werden. https://t.co/ipgMmtfG4n — NDR Niedersachsen (@NDRnds) October 21, 2020

Wie kann ich der Corona-Meldepflicht in Göttingen nachkommen?

Wie das Land Niedersachsen mitteilt, folgt die Absprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt über den Hausarzt oder die Hausärztin. Dies sollte unbedingt telefonisch erfolgen. Auch ein Anruf bei einem Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116117 ist möglich. Während des Anrufs wird man befragt und der Fall anschließend klassifiziert. Auch in Göttingen lässt sich ein Testtermin online ausmachen.

Muss man getestet werden, wird ein Termin bei einer zentralen Testeinrichtung organisiert. Bis das Ergebnis bekannt ist, sollen sich die Patient in häusliche Quarantäne begeben. Sollte der Corona-Test positiv ausfallen, werden weitere Maßnahmen besprochen. Das Land bezieht sich dabei auf den Ablauf der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen.

Wo in Göttingen kann ich einen Corona-Test machen lassen?

Anlaufstellen für Corona-Tests sind die Hausarztpraxen. Personen, die sich auf das Coronavirus testen lassen möchten, können auch online eines der zehn Testzentren in Niedersachsen auswählen und einen Termin buchen.

Wie sieht es heute in meinem Landkreis aus? Die #InzidenzAmpel schafft einen Überblick über die Inzidenz der Landkreise und kreisfreie Städte in #NDS basierend auf den Daten des #NLGA. (Stand: 21. Oktober 2020)



Weitere Informationen gibt es hier: https://t.co/qsYGxneS8w pic.twitter.com/BbcExykGW6 — Niedersächsische Landesregierung (@NdsLandesReg) October 21, 2020

Göttingen: Was kosten die Corona-Tests?

Die Abrechnung läuft über die Kassenärztliche Vereinigung, bezahlt werden die Tests aus dem Gesundheitsfonds. Laut Bundesverordnung entstehen auch bei Reiserückkehrern in Göttingen keine Kosten durch einen Corona-Test, wenn er innerhalb von zehn Tagen vorgenommen wurde.

Dazu muss der Test allerdings in der Hausarztpraxis oder Infektionspraxen durchgeführt werden. Zudem muss mit einem Flugticket oder anderen Quittungen nachgewiesen werden, dass man sich wirklich in einem Risikogebiet aufhielt, so das Land Niedersachsen. (Nail Akkoyun)

