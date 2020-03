Coronavirus: Sonntag waren 70 Menschen im Landkreis Göttingen infiziert

Nach aktuellem Stand am Sonntagmittag sind 70 Menschen in Stadt und Landkreis Göttingen mit dem Coronavirus. 22 der Infizierten leben in der Stadt Göttingen, 48 im Landkreis.

Insgesamt sind 13 Städte und Gemeinden im Kreisgebiet betroffen. Hier die Orte im einzelnen:

Im FleckenAdelebsen stieg die Zahl der Erkrankten (3), ebenso in der Gemeinde Bad Grund(7). Unverändert ist die Zahl in der Stadt Bad Lauterberg im Harz (2) und dem Flecken Bovenden (2). Einen erneuten Anstieg gibt es in der Samtgemeinde Dransfeld (8), in der Stadt Duderstadt (2) und in der Gemeinde Gleichen(2).

Hinzu kommen nach wie vor die Betroffenen in der Stadt Hann. Münden(2), der StadtHerzberg (6), der Stadt Osterode (12), die Gemeinde Rosdorf (1) sowie die Samtgemeinde Radolfshausen (1).

Die an Samstag aufgeführte Gemeinde Wesertal entfällt. Dieser Fall ist der Stadt Göttingen zuzurechnen und in der entsprechenden Fallzahl enthalten.

Die weltweite Pandemie mit dem neuartigen Coronavirus ist auch für den Landkreis Göttingen eine einzigartige Herausforderung, wie Sprecher Ulrich Lottmann mitteilt. Die Behörden im Landkreis arbeiten gemeinsam, um die Ausbreitung des Virus‘ zu bekämpfen, die Bevölkerung bestmöglich vor einer Infektion zu schützen und die Auswirkungen der Krise zu bewältigen.

Krisenstab Landkreis

Die Kreisverwaltung hat einen Stab außergewöhnliche Ereignisse – SAE-Covid-19 – gebildet. Er ist mit Fachleuten aus Kreisverwaltung und Gemeinden besetzt. Der Stab trifft sich täglich. Seine Aufgaben sind die Lagebeurtei-lung aus unterschiedlichen Perspektiven, die Beratung geeigneter Maßnahmen, die Umsetzung erforderlicher Schritte zum Schutz der Bevölkerung und die Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Kreisverwaltung.

Krisenstab Stadt

Die Stadt Göttingen hat einen vergleichbaren Stab aufgebaut. Um die Arbeit beider Stäbe und ein einheitliches Vorgehen für das gesamte Kreisgebiet abzustimmen, arbeiten Landkreis und Stadt Göttingen eng zusammen. Die Federführung bei der Pandemiebekämpfung liegt im gemeinsamen Gesundheitsamt.

Für die Koordinierung tagt täglich eine übergeordnete Arbeitsgruppe, die mit Mitgliedern beider Stäbe sowie Vertretern von Gesundheitsamt, Universitätsmedizin, Ärztlichem Leiter Rettungsdienst, Polizei, Bundeswehr und weiteren Institutionen besetzt ist. „Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen den beteiligten Behörden sind gut organisiert und werden bei Bedarf angepasst und ausgebaut“, so der Kreis.

Neu für die Notbetreuung der Schulen

Das Niedersächsische Kultusministerium hat inzwischen mitgeteilt, dass die Notbetreuung in den geschlossenen Schulen und Kindertageseinrichtungen während der Osterferien fortgesetzt wird. Damit werden auch vom 30. März 2020 bis zum 14. April 2020 Kinder bis einschließlich Jahrgangsstufe 8 in Notgruppen betreut, sofern die Erziehungsberechtigten in kritischen Infrastrukturen tätig sind. Das sind vor allem Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, bei der Polizei, im Rettungsdienst und in der Feuerwehr. Ab sofort sollen Kinder auch dann in die Notbetreuung aufgenommen werden, wenn nur ein Elternteil zu den genannten Berufsgruppen gehört. Bislang mussten beide entsprechende Tätigkeiten ausüben. Hier ist die Stadt Göttingen im Gespräch mit den Kita-Tträgern

Allgemeine Hinweise

Für Fragen und Hinweise zum Thema Coronavirus haben Stadt und Landkreis Göttingen ein Bürgertelefon eingerichtet: Telefon 0551/70 75-100. Es ist von Montag bis Sonntag täglich von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr erreichbar. Eine medizinische Beratung findet nicht statt, das Bürgertelefon ist kein Ersatz für den Kontakt zur Hausärztin/zum Hausarzt. Bei Verdacht auf eine Infektion wenden sich Betroffene telefonisch an die Hausärztin oder den Hausarzt.

Testzentren

Das Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen darf nicht eigenmächtig aufgesucht werden. Dort werden nur Personen getestet, die zuvor von ihrer Hausärztin oder ihrem Hausarzt verbindlich angemeldet wurden.

Tipps für Unternehmer

Für Gewerbetreibende bietet die Wirtschaftsförderung Region Göttingen WRG Informationen auf ihrer Webseite an und ist für Fragen erreichbar unter Telefon 0551 525-4980. Gesonderte Informati-onen für Selbstständige und Freiberufler sind auf der Webseite des Landkreises eingestellt.

Es wird dringend empfohlen, die kostenlose KATWARN-App von Landkreis und Stadt Göttingen für das Smartphone oder den Tablet-PC herunterzuladen. Hier werden wesentliche Nachrichten und Warnungen eingestellt. Sie steht im jeweiligen App-Store bereit. (tko)

