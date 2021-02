Mann stirbt nach Corona-Impfung in Göttingen: Todesursache steht jetzt fest

Das stationäre Impfzentrum am Anna-Vandenhoeck-Ring in Göttingen aus der Vogelperspektive. Dort kam es zu einem tragischen Zwischenfall.

Im Impfzentrum Siekhöhe in Göttingen kam es zu einem Zwischenfall nach einer Corona-Impfung. Dabei starb ein 89-jähriger Mann. Jetzt steht die Todesursache fest.

An einer zuvor nicht bekannten Vorerkrankung starb ein 89-Jähriger am Samstag (13.02.2021) nach einer Corona -Impfung in Göttingen .

Corona . Das hat sich nach einer Obduktion des Mannes herausgestellt.

Der Vorfall war an das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gemeldet worden.

+++ Update vom 14.02.2021, 15.01 Uhr: Nach einem tragischen Zwischenfall im Impfzentrum in Göttingen war der Mann am Sonntag in den Vormittagsstunden in der Göttinger Rechtsmedizin obduziert worden. Als Todesursache wurde eine bei „dem 89-Jährigen bereits vorhanden gewesene Vorerkrankung“ diagnostiziert, deren Existenz erst durch die rechtsmedizinische Untersuchung überhaupt bekannt wurde, heißt es in einer Mitteilung. Der plötzliche Tod des Mannes kurz nach der Impfung war damit nach Angaben von Oberstaatsanwalt Andreas Buick „reiner Zufall“.

+++ Erstmeldung vom 14.02.2021, 11.23 Uhr: Göttingen - Laut Stadtverwaltung kam es zu dem tragischen Vorfall im städtischen Impfzentrum Siekhöhe in Göttingen in den späten Nachmittagsstunden am Samstag (13.02.2021). Eine 89-jährige Person war auf dem Heimweg nach einer Impfung gegen das Coronavirus Sars-CoV-2 kollabiert. Das Impfzentrum in Göttingen war erst am Freitag eröffnet worden.

Todesfall nach Corona-Impfung in Göttingen: Obduktion wurde angeordnet

Geistesgegenwärtig fuhr die Begleitperson den Impfling zurück ins Impfzentrum zurück. Dort ist die Person dann trotz sofort eingeleiteter Hilfsmaßnahmen verstorben.

Die Kriminalpolizei Göttingen hat wie in solchen Fällen üblich den Leichnam beschlagnahmt, die weiteren Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Die Staatsanwaltschaft hat unterdessen eine Obduktion des Leichnams angeordnet.

Bildergalerie: So sieht es im Impfzentrum Siekhöhe aus

Todesfall nach Corona-Impfung in Göttingen: Impftauglichkeit wurde überprüft

„Im Impfzentrum Siekhöhe werden nur Menschen geimpft, deren Impftauglichkeit im vor der Impfung vorgeschriebenen ärztlichen Aufklärungsgespräch festgestellt wurde“, so die Stadtverwaltung.

„So war es auch im vorliegenden Fall“, sagte ein Stadtsprecher. Bei der Impfung und auch bei der Nachbeobachtung habe es keinerlei Anzeichen auf eine Impfreaktion gegeben, hieß es am Sonntag. „Nach der Impfung hatte die Person die vorgegebene Wartezeit von einer Viertelstunde vor Ort verbracht, bevor sie das Impfzentrum verlassen hatte“, heißt es weiter.

Video: Einblicke ins Impfzentrum in Göttingen-Siekhöhe

Todesfall nach Corona-Impfung in Göttingen: Rettungshubschrauber im Einsatz

Vor Ort war auch ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt. Der Hubschraubereinsatz war gegen 17.28 Uhr.

Der Vorfall wurde inzwischen vorschriftsmäßig dem Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gemeldet. Dort erfolgt die Impfüberwachung für ganz Deutschland. Auch die zuständigen Behörden in Niedersachsen wurden informiert. Weitere Informationen zu Corona in Niedersachsen gibt es in unserem News-Ticker. (Bernd Schlegel und Stefan Rampfel) *wa.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

Nebenwirkungen beim Impfstoff von Astrazeneca? Viele Krankmeldungen nach der Corona-Impfung*.