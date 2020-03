83 Corona-Infizierte am Dienstag in der Region Göttingen

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Kreis Göttingen ist weiter gestiegen. Stand Dienstag (24.3.2020, 17 Uhr) sind 83 Menschen nun damit infiziert.

Das Coronavirus breitet sich in Niedersachsen aus.

Auch der Landkreis Göttingen ist betroffen.

83 Personen sind hier infiziert.

Aktualisiert am 24.3. um 18.15 Uhr - Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Landkreis Göttingen ist im Verlaufe des Montags leicht gestiegen: Nun melden die Behörden – Stand Dienstag, 17 Uhr, 83 positiv getestete Personen. 26 von ihnen sind in der Stadt Göttingen gemeldet, 57 im Landkreis.

Corona in Göttingen: Entwicklung in den vergangenen Tagen

In den vergangenen Tagen hat sich die Zahl der Infizierten in Stadt und Landkreis Göttingen erhöht. Hier die Übersicht über die Entwicklung bei den bestätigten Fälle an den einzelnen Tagen:

Corona in Göttingen: Infektionsketten unterbrechen

Um eine weitere Verbreitung des Virus einzudämmen, müssen Infizierte häuslich isoliert und Menschen, die mit ihnen Kontakt hatten, informiert und beraten werden. Dafür ist das Gesundheitsamt von Stadt und Landkreis Göttingen zuständig. Insgesamt 108 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind derzeit an den vier Standorten Göttingen, Duderstadt, Osterode und Hann. Münden an sieben Tagen in der Woche in der Regel von 7 bis 21 Uhr mit der aktuellen Coronavirus-Lage beschäftigt. Sie halten den Kontakt zu infizierten Menschen während der Quarantäne-Situation, beraten und begleiten sie.

Corona in Göttingen: Mehr als 900 Verdachtsfälle

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt ist die sehr zeitintensive Nachverfolgung von Menschen, die im Kontakt mit Infizierten standen. Bislang gab es in der Region Göttingen mehr als 900 dieser sogenannten Verdachtsfälle, die alle per Telefon oder per Post kontaktiert wurden. „Diese Aufgabe ist zwar zeitintensiv, aber zugleich sehr wichtig. Denn wir wollen die Infektionsketten so früh wie möglich unterbrechen“, unterstreicht Dr. Eckart Mayr, der das Gesundheitsamt leitet. Je früher potenziell Infizierte ausfindig gemacht und in Quarantäne geschickt würden, desto größer sei die Chance, dass das Virus nicht weitergegeben werde.

Corona in Göttingen: Care-Pakete für Betroffene

Die derzeit geltenden Einschränkungen treffen vor allem jene, die sich nicht selbst mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs versorgen können und keine anderweitige Unterstützung haben. Für diese Menschen stellt die Stadt Göttingen derzeit Care-Pakete zusammen. Wer ein solches Care-Paket benötigt, kann dies montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr unter der Telefonnummer 0551/400-3400 bestellen. Die Auslieferung erfolgt gegen einen Unkostenbeitrag bis zur Wohnungstür ausschließlich durch Mitarbeiter der Göttinger Stadtverwaltung, die sich entsprechend ausweisen können. Auf keinen Fall sollten fremde Menschen in die Wohnung gelassen werden. Auf Flyern, die in diesen Tagen an die Haushalte im gesamten Stadtgebiet verteilt werden, macht die Stadtverwaltung auf dieses besondere Angebot aufmerksam.

Corona in Göttingen: Ehrenamtliche Hilfe

In den übrigen Städten und Gemeinden des Landkreises wird die Betreuung und Versorgung Hilfebedürftiger über ehrenamtliche Strukturen – Ortsräte, Familienzentren, Seniorenobleute, Nachbarschaftshilfe, Bürgerinitiativen, Vereine, aber auch Privatpersonen und andere – gewährleistet. Einkaufen und die Versorgung mit Lebensmitteln, Begleitung zu Arztterminen oder Gänge in die Apotheke, bis hin zur Unterstützung im Alltag werden so organisiert. Hygienemaßnahmen und die geltenden Kontaktbeschränkungen sind zwingend einzuhalten. Bei Bedarf vermitteln die örtlichen Gemeindeverwaltungen den Kontakt.

Corona in Göttingen: Duldungsverlängerungen

Befristete Aufenthaltstitel von Ausländerinnen und Ausländern mit Hauptwohnsitz in Stadt oder Landkreis Göttingen gelten bis zum 31. Mai, auch wenn sie bis dahin ablaufen sollten. Das gleiche gilt für Duldungen, Aufenthaltsgestattungen, Grenzübertrittsbescheinigungen, Ausreisefristen von Inhabern von "Schengen-Visa" zu Besuchs- oder Geschäftszwecken und für Touristen, deren Aufenthaltsberechtigung in dieser Zeit endet. Diese Regelungen gelten ab Mittwoch, 25. März.

Corona in Göttingen: Neue Regelungen zur Eindämmung

Zu den weitreichenden Regelungen, um die Verbreitung einzugrenzen, gehört vor allem das Abstandsgebot: In der Öffentlichkeit ist wo immer möglich ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einzuhalten. Diese Regeln gelten auch in Parks, auf den Plätzen und in den städtischen Naherholungsgebieten. Ein Aufenthalt ist dort möglich; dennoch sind zum eigenen Schutz und zum Schutz anderer die Abstandsregeln zu berücksichtigen.

Wie die Sozialdezernentin Petra Broistedt sagt, halten sich meisten Göttingerinnen und Göttinger an diese neuen Regeln. Vereinzelt – vor allem bei frühlingshaftem Wetter – komme es jedoch auch vor, dass die Maßnahmen nicht beachtet würden. Die Stadt wird deshalb am Kehr, an den Schillerwiesen, im Levin‘schen Park und anderen Arealen Hinweisschilder aufstellen, die insbesondere auf diese Abstandsregeln hinweisen.

Corona in Göttingen: Einschränkungen sind wichtig

„Die vielen Einschränkungen im Alltag sind enorm, aber wichtig“, sagt Petra Broistedt. Deshalb freue sie sehr, wie viele Göttingerinnen und Göttinger jetzt jenen ihre Hilfe im Alltag anbieten, die sich selbst nicht helfen können. „Ob auf Abreißzetteln an der Haustür oder in den sozialen Medien – die Menschen in unserer Stadt zeigen in dieser Ausnahmesituation viel Herz und Engagement. Das freut mich sehr, denn gemeinsam lassen sich die Herausforderungen viel besser bewältigen.“

Kreisrätin Marlies Dornieden, Ordnungsdezernentin des Landkreises Göttingen, ergänzt: „Jede und jeder muss jetzt dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus‘ zu verlangsamen.“ Das sei für alle belastend, deshalb seien Rücksicht und Solidarität wichtig. „Aus den Gemeinden bekomme ich Meldungen über viele Hilfsangebote und ehrenamtliches Engagement. Das sind die Nachrichten, die im Moment besonders dringend und besonders schön sind. Darüber freue ich mich auch persönlich“, sagt Kreisrätin Dornieden.