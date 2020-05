Corona in der Region Göttingen: 94 Menschen sind aktuell erkrankt

Zahlen des Gesundheitsamtes

Aktuell (Stand: Dienstag, 19. Mai) sind 94 Personen in Stadt und Landkreis Göttingen am Corona-Virus erkrankt, vier weniger als am Vortag.