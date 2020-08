Corona: Jetzt sind 29 Menschen in der Region Göttingen infiziert - ein Fall im Lager Friedland

29 Menschen (plus 15 im Vergleich zum Dienstag) sind aktuell (Stand: Freitag, 14.8.) in der Region Göttingen mit Corona infiziert.

29 Personen (plus 15 im Vergleich zum Dienstag) sind aktuell (Stand: Freitag, 14.08.2020) in Stadt und Landkreis Göttingen aktuell mit dem Corona-Virus infiziert.

Die Gesamtzahl bestätigter Infektionen (seit März) beträgt 1364 (plus 17); davon sind 518 (plus neun) in der Stadt Göttingen gemeldet, 837 (plus acht) im weiteren Kreisgebiet. Damit hat es seit dem vergangenen Dienstag 17 bestätigte Neuinfektion gegeben. Das berichtet das Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen.

Die ermittelte Zahl der Neuinfektionen der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner liegt bei 5,80 (Dienstag: 2,75).

Grafik: Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen

Insgesamt 81 Personen (unverändert) sind an den Folgen der Erkrankung mit Covid-19 gestorben.

1254 Personen (plus zwei) sind wieder von der Infektion genesen. Es besteht unverändert ein Infektionsrisiko mit dem gefährlichen Virus.

Grafik: Corona-Fälle in der Region Göttingen

Aktuelle Fallzahlen aus der Region Göttingen

Die aktuellen Fallzahlen in den Städten und Gemeinden (Gesamtzahl Infizierte/aktuell Infizierte) auf einen Blick:

Flecken Adelebsen (6 / 0)

Gemeinde Bad Grund (Harz) (45 / 0)

Stadt Bad Lauterberg im Harz (86 / 0)

Stadt Bad Sachsa (81 / 1)

Flecken Bovenden (16 / 0)

Samtgemeinde Dransfeld (13 / 0)

Stadt Duderstadt (41 / 2)

Gemeinde Friedland (61 / 1)

Samtgemeinde Gieboldehausen (37 / 1)

Gemeinde Gleichen (21 / 5)

Stadt Göttingen (527 / 13)

Stadt Hann. Münden (24 / 2)

Samtgemeinde Hattorf am Harz (44 / 0)

Stadt Herzberg am Harz (208 / 0)

Stadt Osterode am Harz (102 / 4)

Samtgemeinde Radolfshausen (5 / 0)

Gemeinde Rosdorf (37 / 0)

Gemeinde Staufenberg (6 / 0)

Gemeinde Walkenried (4 / 0)

Wieder ein Corona-Fall im Lager Friedland

Inzwischen gibt es nach unseren Informationen wieder einen Corona-Fall im Lager Friedland. Dabei handelt es in offenbar um eine Spätaussiedlerin, die mit ihrer Familie in dieser Woche nach Südniedersachsen kam. Die Familie steht bereits unter Quarantäne. Das gilt auch für 30 Kontaktpersonen. Vor einigen Wochen gab es einen größeren Corona-Ausbruch im Lager Friedland.

Fallzahlen werden nur noch dienstags und freitags veröffentlicht

In 11 Gemeinden des Landkreises gibt es keine infizierten Personen. Neuinfektionen werden seit geraumer Zeit nur noch vereinzelt registriert. Aufgrund dieser stabilen Lage im Corona-Geschehen werden die Fallzahlen ab sofort nur noch zwei Mal wöchentlich veröffentlicht, jeweils dienstags und freitags. Für ergänzende Informationen, bei berichtenswerten Entwicklungen oder besonderen Ereignissen gibt es ergänzende Infos. Im Fall eines Anstiegs der Infektionszahlen wird die Veröffentlichung der Fallzahlen lageabhängig angepasst.