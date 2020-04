Corona-Krise: Helios Klinik Herzberg weiter im Fokus

Corona-Krise im Landkreis Göttingen: Weil ein positiv getesteter Patient in eine Seniorenresidenz in Herzberg verlegt wurde, führt das Gesundheitsamt nun Kontrollen an der Helios-Klinik in Herzberg durch.

In der Helios Klinik Herzberg ( Landkreis Göttingen ) gibt es eine Häufung von Corona -Fällen.

Herzberg - Dunkle Wolken hängen symbolisch über der Helios-Klinik Herzberg. Das Gesundheitsamt hat dort am Dienstag Kontrollen gestartet, und ein Anwalt aus Hannover hat bei der Staatsanwaltschaft Göttingen die Untersuchung von Vorkommnissen um die Verlegung eines positiv getesteten Corona-Patienten in eine Seniorenresidenz in Herzberg beantragt. Der Mann war kurz darauf gestorben.

„Auffällig hohe Fallzahlen bestätigter Covid-19-Infektionen insbesondere in den Alten- und Pflegeheimen des Altkreises Osterode“, so der Landkreis-Sprecher Ulrich Lottmann, haben das Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen sowie das Niedersächsische Landesgesundheitsamt als Fachaufsicht zu einer außergewöhnlichen Aktion am Dienstag veranlasst: Sie haben dieHelios Klinik Herzberg/Osterode am Dienstag vor Ort geprüft. Die Klinik erfüllt eine wichtige Funktion bei der Gesundheitsversorgung im Südharz, so der Landreis. Ein Zusammenhang zwischen der Klinik und den hohen Fallzahlen könne nicht ausgeschlossen werden, hieß es auf Anfrage unserer Zeitung am Mittwoch.

Konkret ging es am Dienstag darum, zu überprüfen, ob die Verfügungen des Gesundheitsamtes – so die vorgeschriebene Trennung von Covid-19-Patienten und Nicht-Infizierten Patienten in der Klinik – eingehalten wurden und werden.

Zu den Ergebnissen machte der Landkreis noch keine Aussage. Sie unterlägen ohnehin dem Datenschutz. Das Gesundheitsamt werde die Helios Klinik „weiter begleiten und beispielsweise bei Hygienemaßnahmen und der Umsetzung der Verfügungen beraten“, so der Landkreis.

Derweil hat ein Anwalt aus Hannover und Angehöriger einer Bewohnerin einer Seniorenresidenz in Herzberg, die im Zusammenhang mit dem genannten Helios-Patienten steht, die Staatsanwaltschaft Göttingen über den Vorgang informiert und darum gebeten, den Sachverhalt „im Hinblick auf das Verhalten der verantwortlichen Personen in der Helios Klinik Herzberg und des Gesundheitsamtes des Landkreises Göttingen zu prüfen“. Das Schreiben liegt unserer Zeitung vor.

Der Anwalt ist der Meinung, dass vor der Verlegung des Patienten in das Pflegeheim das Ergebnis des Corona-Tests hätte abgewartet werden müssen. Im Falle einer Corona-Infizierung hätte eine Rückverlegung auf keinen Fall stattfinden dürfen, schreibt der Anwalt. Das Gesundheitsamt hätte diese Verlegung in ein Altenheim untersagen müssen, meint der Rechtsanwalt.

