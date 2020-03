Gerücht bestätigt: Erster Coronavirus-Infizierter im Landkreis Göttingen

Auch im Landkreis Göttingen ist nun der erste Corona-Fall amtlich: Ein Mann aus Osterode hat sich infiziert und ist nun in häuslicher Quarantäne.

Der Mann aus Niedersachsen hat sich wohl im Urlaub infiziert

Göttingen – Was am Morgen bereits als Gerücht kursierte und auch zu – erst einmal nicht beantworteten – Anfragen unserer Zeitung führte, bestätigte sich am Mittwochmittag per Pressemitteilung: Im Landkreis Göttingen (Niedersachsen) gibt es nun ebenfalls einen bestätigten Coronavirus - Verdachtsfall, also einen Infizierten. Bei der mit dem Coronavirus infizierten Person handelt sich um einen Mann mittleren Alters, der im Landkreis (Altkreis Osterode) gemeldet ist.

Der Mann aus dem LandkreisGöttingen (Niedersachsen) war am vergangenen Wochenende von einer Urlaubsreise zurückgekehrt. Dort hatte er Kontakt zu einer an Covid-19 erkrankten Person, wie sich rückwirkend herausstellte, und sich deshalb am Dienstag, 10. März 2020, bei der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) gemeldet. Dort wurde ein Test auf Covid-19 gemacht, der ein positives Ergebnis brachte.

„Der Mann ist in einem guten gesundheitlichen Zustand und wurde von der UMG direkt in die häusliche Quarantäne entlassen“, heißt es. Inzwischen wurde der Mann aus Osterode vom Gesundheitsamt für Stadt und Landkreis Göttingen kontaktiert. Etwaige Kontaktpersonen wurden ermittelt und bei Vorliegen entsprechender Parameter zur häuslichen Quarantäne angehalten.

Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler: „Das ist für uns ein Grund für erhöhte Aufmerksamkeit. Wir bewerten die Lage täglich aktuell und leiten daraus etwaige notwendige Maßnahmen ab. Es gilt, besonnen, konsequent und zielorientiert zu handeln.“

Die sofort eingeleiteten Maßnahmen des Gesundheitsamts trügen dazu bei, dass sich das Risiko einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus vermindere. Die Stadt und der Landkreis Göttingen (Niedersachsen) seien außerdem im engen Austausch mit allen maßgeblichen Akteuren und Institutionen wie der Universitätsmedizin, sagte Köhler.

Die Stadt Göttingen hat sich auch intern vorbereitet, einen Stab für „außerordentliche Ereignisse“ unter Leitung der Sozial- und Gesundheitsdezernentin Petra Broistedt gegründet. Dabei sind Experten aus den Bereichen Gesundheitsamt, Feuerwehr und Ordnung sowie des Landkreises, der UMG und der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen.

Zusätzliche Fachleute werden bei Bedarf zurate gezogen. „Dass das Virus auch unsere Region erreicht, war letztlich eine Frage der Zeit“, sagte Petra Broistedt. „In der Region sind wir dank der guten medizinischen Infrastruktur in der glücklichen Lage, der Situation kompetent zu begegnen.“

Parallel hat zur Stadt Göttingen (Niedersachsen) hat auch der Landkreis einen Stab unter Leitung von Kreisrätin Marlies Dornieden eingerichtet, der vorbereitende Maßnahmen für das Kreisgebiet koordiniert und je nach Lageentwicklung umgehend die Arbeit des Stabes der Stadt Göttingen ergänzt.

Einen Coronavirus-Fall gibt es auch im Umfeld der Universität Göttingen, wie Sprecher Romas Bielke auf unsere Anfrage bestätigte. Die Studierende soll sich aber nicht in Göttingen (Niedersachsen) befinden und seit einigen Tagen auch keinen Kontakt in der Uni-Stadt gehabt haben. Der Fall sprach sich am Mittwochmorgen im Bereich des Nordcampus herum. Weitere Informationen liefern wir nach, wenn sie vorliegen.

Für Fragen der Bevölkerung rund um das Thema Coronavirus haben Stadt Göttingen und Landkreis Göttingen (Niedersachsen) ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter 0551/7075100 ist das Bürgertelefon täglich, auch am Wochenende, von 8 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr erreichbar. Medizinische Beratung findet dort nicht statt.

Bei Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion sollen Betroffene sich zuerst telefonisch an die Hausärztin oder den Hausarzt wenden, bevor eine Praxis aufgesucht wird. Außerhalb der ärztlichen Sprechstundenzeiten ist der Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung bundesweit telefonisch unter 116117 erreichbar und gibt Auskunft über den nächstgelegenen Bereitschaftsdienst und das weitere Vorgehen.

Der Notruf 112 soll nur bei medizinischen Notfällen (wie bei unfallbedingten Verletzungen oder hohem Fieber) genutzt werden, um die Erreichbarkeit des Notrufs im Ernstfall zu gewährleisten.

Von Thomas Kopietz

Die Zahl der Coronavirus-Infizierten (Sars-CoV-2) in Niedersachsen steigt täglich. Nun wurde in Hannover auch der erste deutusche Fußball-Profi aus der 2. Bundesliga positiv auf das Coronavirus getestet.

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus hat auch das Land Niedersachsen alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern abgesagt.