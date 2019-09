Cybercrime: Ermittler in Unruhe - Polizei Niedersachsen strukturiert um

Fingerzeit: Die Bekämpfung der Internetkriminalität ist in Hessen und Niedersachsen ein wichtiges Thema.

In den zwölf niedersächsischen „Task Forces“ gegen Internetkriminalität herrscht Unruhe: Die Ermittler fürchten, dass die Spezialeinheiten in andere Fachkommissariate integriert werden.

Vor drei Jahren wurde bei der Polizeiinspektion Göttingen die landesweit erste Spezialeinheit „Task Force Cybercrime/Digitale Spuren“ eingerichtet. Die Ermittler sind darauf spezialisiert, Internet-Betrügern das Handwerk zu legen und kriminelle Netzwerke zu zerschlagen. Das gelang: Die Cybercrime-Fahnder können viele Ermittlungserfolge vorweisen.

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius war deshalb auch voll des Lobes, als er den Spezialisten vor genau zwei Jahren einen Besuch abstattete. Die Task Force leiste herausragende Arbeit und zeichne sich durch Kreativität, Innovationsfreude und hohe Bereitschaft zu weiteren fachlichen Qualifizierungen aus, sagte er damals.

Strukturen ähnlich wie in anderen Fachkommissariaten

Die Task Forces sind in den Zentralen Kriminaldienst der jeweiligen Polizei eingegliedert. Von ihrer Struktur her sind sie ähnlich aufgebaut wie ein Fachkommissariat. Anders als die Kommissariate sind sie aber nicht auf eine bestimmte Kategorie von Straftaten wie etwa Diebstahls-, Drogen- oder Gewaltdelikte spezialisiert, sondern auf ein Tatmittel, nämlich die digitale Kommunikation.

Die Ermittler versuchen, den in der Anonymität des Internets agierenden Tätern auf die Schliche zu kommen und die oft bandenmäßig organisierten Strukturen der Cyber-Kriminalität aufzuklären.

Ursprünglich ein Pilotprojekt

Ursprünglich als Pilotprojekt konzipiert, haben sich die Task Forces zu eingespielten Teams entwickelt. Die Göttinger Spezialeinheit ist auf 19 Mitarbeiter angewachsen. Darunter sind drei Informatiker, deren Spezial-Knowhow vor allem dann gefragt ist, wenn die Ermittler große Datenmengen zu bewältigen haben und komplexe Strukturen entschlüsseln müssen.

Die Pilotphase sollte eigentlich nur bis Ende 2017 gehen. Seitdem gab es jedoch noch keine Entscheidung darüber, wie es mit den Spezialteams weitergehen soll.

Die Ungewissheit über die berufliche Zukunft und fehlende Aufstiegsmöglichkeiten haben in den Task-Force-Einheiten inzwischen zu einigem Unmut geführt. „Die Pilotphase wurde immer wieder verlängert, und man hat uns immer weiter hingehalten“, ärgert sich einer der Cybercrime-Ermittler.

Spezialisten zogen Konsequenzen wegen fehlender Perspektive

Einige Spezialisten hätten deshalb Konsequenzen gezogen und sich wegen der fehlenden beruflichen Perspektive und Planungssicherheit anders orientiert. Dies sei auch deshalb ärgerlich, weil die Qualifizierung der Mitarbeiter viel Geld gekostet habe.

In anderen Bundesländern wie Bayern und Sachsen sei man dagegen schon viel weiter. Dort gebe es eigenständige Fachkommissariate, die sich nur mit Internet-Kriminalität beschäftigen. In Niedersachsen aber droht der Rückschritt: Die Wiedereingliederung der Cybercrime-Spezialisten in andere Fachkommissariate.

Diese Woche entscheidet sich wie es weitergeht

Wie es weitergeht könnte sich in dieser Woche entscheiden: Donnerstag kommen in Hannover auf Einladung des Innenministeriums die Leiter der Polizeiinspektionen und weitere Führungskräfte der Polizei zusammen.

Dort sollen die Ergebnisse des Projekts „Strategische Organisationsanpassung“ vorgestellt werden, mit dem die Polizei Niedersachsen auf neue Herausforderungen und Entwicklungen reagieren will. Dabei soll es auch um die künftige Polizeiarbeit bei der Bekämpfung der Internet-Kriminalität gehen.