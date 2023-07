Großeinsatz für Feuerwehr: Dachstuhlbrand entpuppt sich Fettfilterbrand

Von: Stefan Rampfel

Großaufgebot vor Ort: Gleich mehrere Freiwillige Feuerwehren waren im Einsatz. © Stefan Rampfel

Starke Rauchentwicklung auf dem Dach eines Hauses in der Göttinger Innenstadt melden Passanten. Der Vorfall entpuppt sich glücklicherweise als brennender Fettfilter.

Göttingen – Ein als Dachstuhlbrand gemeldetes Feuer in der Göttinger Innenstadt hat sich glücklicherweise nur als Filterbrand herausgestellt.

Die Göttinger Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Passanten meldeten Rauchentwicklung auf Dach

Passanten meldeten am Donnerstag in den späten Nachmittagsstunden eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachbereich eines Hauses an der Jüdenstraße.

Nach einer ersten Erkundung erwies sich die Lage jedoch etwas entspannter.

Sofort wurden die Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte und Geismar alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte deutlichen Brandgeruch fest.

„Nach einer ersten Erkundung erwies sich die Lage jedoch etwas entspannter“, wie Alexander Granget von der Berufsfeuerwehr sagte. „Es brannte lediglich in einem Fettfilter einer Dunstabzugsanlage eines Imbisses im Außenbereich des Daches“, ergänzte Granget gegenüber unserer Zeitung.

Wärmebildkamera im Einsatz

Auch eine Wärmebildkamera kam zum Einsatz. Der Imbiss im Erdgeschoss selbst war leicht verraucht, so Granget. Er wurde durch die Feuerwehr belüftet.

Mehrere Atemschutzgeräteträger standen zum Eingreifen in der Göttinger Innenstadt bereit. © Stefan Rampfel

Alle Personen hatten zuvor das Gebäude bereits verlassen, verletzt wurde niemand. Der Filter auf dem Dach wurde demontiert, geöffnet und der brennende Inhalt gelöscht.

Anderthalbstündiger Einsatz

Nach rund anderthalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Da die Stadtbusse wegen mehrerer Baustellen derzeit nicht durch die Innenstadt fahren, kam es glücklicherweise zu keinen Verkehrsbehinderungen. Wie hoch die Schadenshöhe durch den Brand ist, stand zunächst nicht fest. (Stefan Rampfel)