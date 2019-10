Darts EM in Göttingen: Viel Technik für gute Bilder

Vor einem Jahr wurde das Darts-Ereignis aus Göttingen über kleine Kameras ins Internet übertragen. Diesmal wird die Lokhalle für die „European Darts Championship“ zum Fernsehstudio.

Seit Montag läuft der Aufbau für das Turnier, das von Donnerstag bis Sonntag 24. bis 27. Oktober, ausgetragen wird. Die ersten Pfeile fliegen am Donnerstag ab 19 Uhr. Das Göttinger Großereignis wird vom britischen Sender ITV produziert und fürs Fernsehen und für Online-Sender in Szene gesetzt.

Bevor das Ereignis nach Göttingen vergeben wurde, mussten die englischen Fernsehmacher von der Lokhalle überzeugt werden. Und das ist gelungen – auch mit Aufnahmen von früheren Fernsehproduktionen aus der Lokhalle.

Bessere Lichttechnik

Damit das Ereignis ins rechte Licht gerückt wird, benötigt die Produktion mehr und bessere Lichttechnik. Außerdem sind etwa 20 Kameras im Einsatz, um jeden der Spieler aus allen erdenklichen Blickwinkeln zu zeigen.

Kamerakran für spektakuläre Bilder

Auch ein Kamerakran wird im Einsatz sein, um möglichst spektakuläre Bilder zu produzieren. Die Zuschauer daheim oder in der Halle werden den Aufwand bemerken, denn die Bilder dürften deutlich besser aufgelöst sein. In Deutschland überträgt übrigens nur der kostenpflichtige Internet-Sportsender DAZN das Göttinger Turnier, der auch kostenlose einmonatige Probe-Abos anbietet.

Platz für 4000 Zuschauer

Mehr als ein halbes Dutzend Lastwagen voller Technik und Ausstattung wurden inzwischen in Göttingen entladen. Für die Zuschauer wird es um 4000 Plätze geben – natürlich an Bierzelttischen.

32 Wettkampf-Teilnehmer

Die 32 besten Spieler der European-Tour treten in der Uni-Stadt an. Sie haben sich bei 13 Turnieren in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Dänemark und auf Gibraltar qualifiziert. Die deutsche Hoffnung Max Hopp hatte es in der Endabrechnung nicht unter die besten 32 geschafft.

+ Carsten Arlt, Sportlicher Leiter. © Bernd Schlegel

Keine Wild-Card für Spieler

„Eine Wild-Card gibt es hier nicht“, macht Carsten Arlt, Sportlicher Leiter der Professional Darts Corporation (PDC) Europe, deutlich. Die Paarungen für Göttingen wurden nicht ausgelost. Es geht streng nach der Rangliste. Das bedeutet, dass der Erstplatzierte Michael van Gerwin zunächst auf den schwächsten Spieler trifft. Übrigens: Besonders attraktive Begegnungen laufen immer abends.

Karten gibt es an der Tageskasse

Für alle Veranstaltungen (Sessions) gibt es Karten an der Tageskasse, am Wochenende könnte es für Kurzentschlossene eng werden könnte. Dart-Fans sollten sich das dritte Ereignis dieser Art in Göttingen nicht entgehen lassen. Denn die Uni-Stadt steht 2020 nicht auf dem Tour-Plan.