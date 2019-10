Darts-EM in der Göttinger Lokhalle: Rob Cross ist im Viertelfinale

Das erste Achtelfinale bei der Darts-EM in der Göttinger Lokhalle läuft: Als erster Profi hat sich Rob Cross für das Viertelfinale qualifiziert.

Der 29-Jährige mit dem Spitzname "The Voltage" schlug in der Lokhalle seinen Landsmann Joe Cullen mit 10:7 und darf damit weiterhin auf seinen ersten EM-Titel hoffen. Der Weltranglistenzweite Cross ist bei dem Turnier nur an Position neun gesetzt, weil er auf der European Tour mit vielen Stationen in Deutschland nicht so viel Preisgeld eingespielt hat.

+ Umarmung nach dem Match: Daryl Gurney (links) gewann mit 10:7 gegen Simon Whitlock. © Kais Bodensieck/PDC Europe/nh Im zweiten Spiel des Abend siegte Daryl Gurney gegen Simon Whitlock mit 10:7.

Eine klare Angelegenheit (10:4) war die Begegnung zwischen Dave Chisnall und Jonny Claton. Mit einem Durchschnittpunktwert (Average) von 109,75 je Aufnahme besiegte er seinen Kontrahenten. mit dpa

Hier alle Ergebnisse des Abends auf einen Blick:

Joe Cullen 7:10 Rob Cross

Daryl Gurney 10:7 Simon Whitlock

Dave Chisnall 10:4 Jonny Clayton

Ross Smith – Ricky Evans Begegnung läuft