Darts-EM in der Göttinger Lokhalle: Zwei Top-Favoriten sind draußen

Diese beiden Favoriten der Darts-EM in der Göttinger Lokhalle sind nicht mehr im Turnier: James Wade (links) und Michael van Gerwen.

Die European Darts Championship in Göttingen hat begonnen. Mit Michael van Gerwen und James Wade sind in Runde eins zwei Top-Favoriten ausgeschieden.

Ross Smith hat den an Nummer eins gesetzten Michael van Gerwen mit 6:5 geschlagen. „Es ist unglaublich“, sagte der überglückliche Sieger. „Ich habe versucht den Kopf so weit es geht auszuschalten, was natürlich nicht immer klappt. Aber es hat gereicht – WOW!“

Zuvor wurde Titelverteidiger James Wade von Jonny Clayton mit 0:6 aus dem Turnier geworfen.

Mehrere hundert Fans waren in der Göttinger Lokhalle dabei und feuerten die Starter ständig an. Sie konnten die Begegnungen auf großen Leinwänden verfolgen und sangen bereits kräftig mit.

Hier die Ergebnisse auf einen Blick:

Joe Cullen 6:2 Mervyn King

Dave Chisnall 6:3 Dimitri Van den Bergh

Glen Durrant 5:6 Ricky Evans

Adrian Lewis 1:6 Simon Whitlock

Rob Cross 6:3 Darren Webster

James Wade 0:6 Jonny Clayton

Michael van Gerwen 5:6 Ross Smith

Daryl Gurney 6:4 William O'Connor

Für die beiden Sessions am Freitag gibt es noch Karten an der Tageskasse. Auch für Samstag und Sonntag sind noch vereinzelt Karten zu haben.