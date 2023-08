Das Deutsche Theater in Göttingen kämpft um feste Zuschüsse

Landesregierung in der Kritik

Das Deutsche Theater in Göttingen braucht mehr ständige finanzielle Unterstützung durch das Land. Ärger gibt es um eine spontane Änderung der Förderpläne.

Göttingen – Im Deutschen Theater (DT) sorgen sich die Verantwortlichen weiter um eine auskömmliche Förderung seitens des Landes. Zwar wurden 2,9 Millionen Euro von der Landesregierung auch zum Zweck der Tariferhöhungsfinanzierung bewilligt, aber nur für das laufende Jahr 2023.

Der Ärger in der DT-Spitze über eine spontane Änderung der Förderpläne durch Kulturminister Falko Mohrs (SPD) war auch unmittelbar vor der Sommerpause noch nicht verraucht.

Gespräche waren anders verlaufen

Die Aussagen von Mohrs – auch bei einer Videokonferenz – hatten zuvor einen anderen Tenor. Die Gespräche seien zuvor konstruktiv und lösungsorientiert verlaufen, sagten sowohl Intendant Erich Sidler und Geschäftsführerin Sandra Hinz als auch Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD), die Sprecherin von der Gruppe mit sechs kommunalen Theatern und dem Göttinger Symphonie Orchester ist.

Den Theatern und vor allem dem Deutschen Theater in Göttingen wird ganz bewusst Planungssicherheit genommen.

Einen Tag vor der Haushaltsklausur der Landesregierung folgte dann die Kehrtwende: Mohrs ließ über sein Ministerium mitteilen, dass die getroffenen Absprachen für die Folgejahre nicht zu halten seien. „Das kam wirklich unvermittelt“, berichten Sidler und Hinz.

Verstetigung der höheren Förderung fehlt

Die Folge: Im Haushalt stehen 2,9 Millionen Euro für die Mehrkosten der niedersächsischen Theater inklusive Tarifsteigerung. Eine zuvor in Aussicht gestellte Erhöhung des Sockelbetrags aber fehlt, ebenso die „Verstetigung der 2,9 Millionen Euro“ für die Folgejahre, wie die CDU-Landtagsabgeordnete Carina Hermann kritisiert: „Den Theatern und vor allem dem Deutschen Theater in Göttingen wird ganz bewusst Planungssicherheit genommen“, sagt Hermann, die besonders der Umgang und die Kommunikation vonseiten des Ministers und Ministerium mit den DT-Verantwortlichen stört, sie bezeichnet beides als „perfide“.

Es wirke, als habe Mohrs versucht, „die betroffenen Theater mit warmen Worten möglichst lange ruhig zu halten, damit es nicht zu Protesten aus der Branche kommt“. Viel machen können die Theater nicht mehr, wollen aber den Vorhang zur Politik nicht ganz fallen lassen – schließlich gilt es, weiter zu verhandeln.

Laut Broistedt werden auch 2024 rund eine Millionen Euro – insgesamt für die Theater – benötigt, um Tarifsteigerungen aufzufangen. Sie agiert diplomatisch, wenn sie sagt: „Mohrs hatte verstanden, dass er handeln muss“, habe so aus dem 27 Millionen-Euro-Programm für Kultur des Landes, 2,9 Millionen Euro herausgebrochen, um die Tarifsteigerungen 2023 aufzufangen. „Das war super. Aber damit haben wir immer noch nicht die Tarifsteigerungen 2020, 2021 und 2022.“

Sandra Hinz und Erich Sidler gingen angesichts der Entwicklung nicht mit einem guten Gefühl, sondern mit einer Portion Verärgerung in die Sommerpause. Hinz betonte, dass erneut eine Planungsunsicherheit herrsche, weil die Förderzusage nur für ein Jahr gilt „Ideal wäre diese für mehrere Jahre. Das war bisher so üblich – mit kleinen Ausnahmen.“

Intendant Sidler fühlt sich verschaukelt

Intendant Sidler, der die politisch-gesellschaftlichen Aufgaben des Theaters betont, fühlt sich verschaukelt und ist von der Politik in Hannover, der Landesregierung im Speziellen, enttäuscht. „Die Theater sind doch ein wichtiger Teil der Meinungsbildung und -vielfalt. Sie sind Demokratie. Dass gerade die Politik diese essenzielle Bedeutung scheinbar nicht so werte, enttäuscht ihn. „Man kann nur den Kopf schütteln“, sagte er kürzlich bei einem Ortstermin. Auch vermisst er eine Positionierung von Ministerpräsident Stephan Weil zu diesem Thema.

Die Tür zuschlagen für weitere Gespräche will Petra Broistedt indes nicht. Sie erinnert an die Aufteilung der DT-Finanzierung, die sich zu „etwa 42 Prozent Stadt, 37 Prozent Land und gut 22 Prozent Landkreis“ zusammensetzt. Allerdings erinnert Broistedt im Gespräch mit unserer Zeitung daran, dass auch 2024 weitere Tarifsteigerungen zu erwarten sind.

Thema Tarifsteigerungen

„Als kommunale Gesellschaft sind wir verpflichtet, die Tarifsteigerungen mitzugehen“, sagt Hinz. „Das ist auch gut so, denn dadurch gibt es finanzielle Sicherheit für alle Angestellten des Theaters.“ Theatermitarbeiter sind nicht gerade überbezahlt: „Als Schauspieler eine Familie zu ernähren ist ganz, ganz schwierig“, sagt Hinz.

Zurzeit beträgt die Mindestvergütung laut dem Normaltarifvertrag Bühne für künstlerisch Beschäftigte 2715 Euro brutto im Monat. Ab März 2024 wird die Mindestgage auf brutto 2900 Euro im Monat angehoben.

Notfalls bleibt nur ein Sparkurs

Sollte die Sockelförderung und die Tarifausgleichförderung nicht erhöht werden, bliebe nur ein Sparkurs. Der würde im DT „auch an die Ausstattung und am Ende an die Zahl der Beschäftigten heranreichen“, wie Sandra Hinz sagt. Am 21. August kommt Minister Mohrs ins DT – es wird viel zu besprechen geben. (Thomas Kopietz)