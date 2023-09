Das „Venedig des Nordens“: Leine-Kanalfahrt war ein voller Erfolg

Von: Ute Lawrenz

HNA-Reporterin Ute Lawrenz nutzte die Gelegenheit und paddelte ebenfalls über die Leine. © Ute Lawrenz

In diesem Jahr hat der Stadtsportbund (SSB) wieder eine Leinenkanalfahrt angeboten. Fast 250 Menschen haben die Göttinger Innenstadt mal anders erlebt.

Göttingen - Um 9.30 Uhr ist am Samstag wie am Sonntag das erste Treffen zu einer von jeweils fünf Touren auf dem Wasser durch die Stadt. Nach und nach trudeln die Mitfahrer auf dem Gelände der Vereinigung Göttinger Faltbootfahrer (VGF) ein, zunächst müssen sie sich mit Helm und Schwimmweste ausstatten.

Leine-Kanalfahrt: Helm tragen ist bei der Kanalfahrt Pflicht

Warum der Helm, fragt sich so mancher. Schnell kann es einer der rund 40 Helfenden vom Göttinger Paddler-Club (GPC), der Vereinigung Göttinger Faltbootfahrer, dem Turn- und Wassersportverein von 1861 (TWG von 1861) sowie der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, Ortsgruppe Göttingen (DLRG) erklären.

Gut eine Stunde dauerte die Fahrt im Kanu über die Leine mitten durch Göttingen. © Ute Lawrenz

Bei der ersten Leinekanalfahrt vor Jahren hätten die Gäste keine Helme getragen. Bei einer der Durchfahrten unter den Brücken hätten sich zwei davon am Kopf verletzt. Danach seien die Helme eingeführt worden.

Nun dauert es eine kleine Weile, bis alle passende Schutzkleidung gefunden haben. Es werden kleine Gruppen gebildet und die Boote zu Wasser zu gelassen. Aus zwei Gästen und einem Guide bestehen die meisten Teams an diesem Spätsommertag.

Venedig des Nordens: Ausblicke geben Anlass zum Träumen

Doch es gibt auch zwei Kanadier (zumeist offenes Kanu, das sitzend oder kniend gefahren und mit Stechpaddeln bewegt wird) mit vier und sogar einen mit fünf Personen. Bald sind alle startklar für die Kanalreise.

Trotz niedrigem Wasserstand verbrachten die Teilnehmer der Kanutour auf der Leine eine tolle Zeit und lernten die Uni-Stadt mal von einer anderen Seite – vom Wasser aus – kennen. © Ute Lawrenz

Tourguide Gunnar fühlt sich wie ein Gondoliere in Venedig und dazu: Die ungewohnten Ausblicke geben Anlass zum Träumen. Hohes Gras und Weidenröschen wechseln sich ab mit malerischen Blicken in die Bäume.

Eindrucksvoll thronen Marien- und Johanniskirche. Damit alles rundlaufe, habe der Bauhof seit einer Woche vorbereitende Arbeiten im Leinekanal geleistet, weiß Organisator Lucas Wilke vom Stadtsportbund zu berichten.

Leine-Kanalfahrt in Göttingen: Trotz Wasserknappheit erfolgreiche Tour

Doch leider ist der Wasserstand knapp. Lucas Wilke war wohl einer der wenigen, die sich nicht freuten, als die lange Regenzeit endlich vom schönen Sommerwetter abgelöst wurde. Denn obwohl das Leinewehr passend für das Aufstauen des Kanals gesteuert wurde, setzen die Boote immer wieder auf. Das Schrappen mahnt nicht nur die Guides zur Obacht. An kniffeligen Stellen stehen Helfer, die die Boote von Hand in die rechte Bahn geleiten.

Die letzte Rutsche zum Waageplatz hin macht noch mal richtig Laune. Doch leider ist in diesem Jahr die Reise nach einer knappen Stunde hier schon zu Ende. Wegen der Bombensondierungen ist der Schützenplatz gesperrt. Am Waageplatz wartet der Transporter für die Boote, auch der Bus für die Mitfahrer fährt hier ab. So kommen alle zurück zum Startpunkt, wo schon die Nächsten auf ihre Kanalfahrt durch das „Venedig des Nordens“ warten.

Wer die Tour in diesem Jahr verpasst hat, muss sich bis zum kommenden Jahr gedulden. Sobald sie im Netz steht, heißt es zugreifen. Denn die Plätze sind in der Regel schnell ausgebucht. (Ute Lawrenz)