Einmal DDR und zurück - Hartwig Fischer war 1989 ganz früh dran

Glücksmoment an der innerdeutschen Grenze: Hartwig Fischer aus Göttingen marschierte am 9. November noch vor der Öffnung über die innerdeutsche Grenze bei Teistunen, er nutzte seinen Ausweis als Bundestagsabgeordneter.

Schon kurz vor der Grenzöffnung ging der damalige Bundestagsabgeordnete Hartwig Fischer zu Fuß in die DDR

Die Nacht zum 10. November 1989: „Gegen halb eins kam drüben plötzlich Bewegung auf. Kurz danach war die Grenze offen. Als das erste Auto im Westen ankam, gab es Riesenjubel.“ So schildert Hartwig Fischer damals am frühen Morgen am Autotelefon einem Reporter das historische Ereignis an der innerdeutschen Grenze zwischen dem niedersächsischen Unter- und dem thüringischen Obereichsfeld.

Unvergesslicher Moment

„Diesen Moment werde ich nie vergessen“, sagt der langjährige Bundestagsabgeordnete und Generalsekretär der CDU Niedersachsen, als er 30 Jahre später wieder an der Stelle steht, wo er damals mit mehreren Hundert Menschen darauf gewartet hatte, dass sich auch am Übergang Duderstadt-Worbis die Grenze endlich öffnet. „Das hat sich ins Gedächtnis eingebrannt. Es ist, als wäre es gestern gewesen.“

Am Schlagbaum

Am Abend des 9. November hielt Fischer in Göttingen einen Vortrag. Mittendrin kommt aus Berlin die Kunde, dort sei die Grenze offen. „Ich habe alles liegen gelassen und bin sofort losgefahren“, erinnert sich der 70-Jährige. Er habe darauf gehofft, dass auch am innerdeutschen Übergang im Eichsfeld der Schlagbaum hochgeht.

Autoschlange

„Als ich an die Grenze kam, warteten dort viele Leute“, sagt Fischer. „Und von einem Hügel aus in der Nähe hatten einige Duderstädter beobachtet, dass sich in der DDR vor der Grenze eine endlose Autoschlange bildete.“ Später wird bekannt, dass viele Teilnehmer einer Demonstration in Leinefelde sich in ihren Trabis auf den Weg gemacht haben. An der Grenze, die zwischen den kleinen Orten Gerblingerode (Niedersachsen) und Teistungen (Thüringen) verlief, habe sich dann lange nichts getan, erinnert sich der damalige CDU-Generalsekretär.

„Auch der Bundesgrenzschutz wusste von nichts.“ Schließlich habe er seinen Abgeordnetenausweis vorgezeigt und sich bei den westdeutschen Beamten Richtung DDR abgemeldet. „Ich bin dann zu Fuß über die Grenze gegangen, weil ich wissen wollte, was drüben los ist.“ Dabei blickt er nachdenklich auf die Reste der damaligen Grenzanlagen, die heute Bestandteil des Grenzlandmuseums Eichsfeld sind.

Trabis rollen

Nach längerer Wartezeit sei er zum wachhabenden Offizier der DDR-Grenztruppen vorgelassen worden: „Der Mann wusste nichts von den Vorgängen in Berlin. Er hatte keine Verbindung.“ Und erst nach längerer Diskussion hätten ihn die Grenztruppen – obwohl er keine Ausreisepapiere besaß – zu Fuß wieder in den Westen gehen lassen, erinnert sich Fischer.

„Dort ging das Warten dann weiter“, sagt er. Gut eine halbe Stunde nach Mitternacht kam der „unvergessliche Glücksmoment“. Die Grenze öffnet sich und die ersten Trabis rollen herüber. „Das war wie ein Traum. Es war eine überwältigende Nacht.“

Duderstädter Kneipen

Hunderte von Fahrzeuge passieren in jener Nacht den 1973 für den „Kleinen Grenzverkehr“ eingerichteten Übergang. „Es wurde gehupt, gejubelt, gelacht und geweint“, erinnert sich Fischer. Dann wurde in Duderstädter Kneipen gefeiert bis in die frühen Morgenstunden.

Viele DDR-Bürger hätten Bierdeckel und Gläser als Erinnerung mitgenommen. „Außerdem wollten sie damit am nächsten Tag den Kollegen bei der Arbeit beweisen, dass sie tatsächlich im Westen waren“, sagt Fischer. Einem Mann habe er noch seine Krawatte als Erinnerungsstück mitgegeben.

Grenzlandmuseum Eichsfeld

Die Erinnerung an die innerdeutsche Grenze und deren Öffnung wird vom 1995 eröffneten Grenzlandmuseum Eichsfeld gepflegt. „Jährlich kommen mehr als 50 000 Besucher“, sagt Leiterin Mira Keune. Zu sehen sind neben der Dauerausstellung auch Originalteile des Sperrzauns, Abschnitte des Kolonnenwegs und eine sechs Tonnen schwere Schnellsperre, durch die „Grenzdurchbrüche mit Kraftfahrzeugen“ verhindert werden sollten.