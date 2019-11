De-Maizière-Lesung und Gegendemo mit Polizeischutz

Betont unaufgeregt präsentierte sich der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière bei seinem Besuch im Alten Rathaus am Dienstagabend, 26 November.

Die nachgeholte Lesung zum Literaturherbst, die am 21. Oktober aufgrund einer Blockade abgesagt wurde, hatte im Vorfeld schon für genug Zündstoff gesorgt.

„Leute, die Behörden in Brand setzen, sind genauso schlimm wie Leute, die Flüchtlingsheime anzünden“, sagte de Maizière vor Beginn der Lesung. Er hoffe aber, auch solche Menschen in eine breite gesellschaftliche Debatte einbinden zu können.

Ein Gesprächsangebot an die Protestler vom 21. Oktober und die Gegendemonstranten, die sich am Dienstag zu einer „Gegenlesung“ versammelt hatten, machte er zum Abschluss seiner Lesung. Er ging auch auf die Kritik an seiner Person und Politik ein: „Das Handeln in der praktischen Sicherheitspolitik ist ziemlich kompliziert. Da macht man sich mit seinen Entscheidungen auch manchmal schuldig.“

Gegendemonstranten zeigten Präsenz

Beherrscht zeigten sich die etwa 130 Gegendemonstranten. Die Polizei zog so eine zufriedene Bilanz: „Es lief alles ohne Störungen ab, es gab nichts Eskalatives“, sagte Einsatzleiter Rainer Nolte. Auf dem Weihnachtsmarkt gestaltete sich der Einsatz zwar nicht einfach, aber darauf schienen die 130 Demonstranten Rücksicht zu nehmen. Mit dem Weihnachtsmarkt habe es sogar ein Einvernehmen wegen der Lautstärke gegeben.

An den Ständen ließen sich die Besucher auch vom 100-köpfigen Polizeiaufgebot nicht stören. Notiert wurde nur eine Rangelei nach einer Personalienfeststellung gegen einen vermeintlichen Blockierer. Ein Beamter sei tätlich angegriffen worden. Verletzte gab es aber nicht.

Am Montag wurden noch Graffitis an der Fassade des Jungen Theaters (JT) entdeckt, die Thomas de Maizière und Jürgen Trittin, der an einer JT-Veranstaltung teilnahm, als Faschisten verunglimpften. „Es existieren keine Argumente, sie als Faschisten zu beschimpfen“, teilt das JT mit.

Man verstehe sich als Institution, in der man „frei und offen und ohne Angst“ seine Meinung sagen dürfe und lasse sich dieses demokratische Recht nicht nehmen oder bei der Auswahl des Programms gedanklich einschränken. Das will auch der Literaturherbst weiter nicht tun, wie Geschäftsführer Johannes-Peter Herberhold unser Zeitung sagte.

Oberbürgermeister sieht Zunahme politischer Gewalt

Vor allem die Beschimpfungen hätten bei allen in seinem Team Wirkung hinterlassen. „Aber wir lassen uns nicht beeinflussen.“ Herberhold lobte den souveränen Polizeieinsatz am Dienstag.

Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler verzeichnet derweil eine Zunahme der politischen Gewalt in Göttingen, so „ein verstärktes rechtes Engagement“, zu sehen in verbotenen Symbolen an Uni-Gebäuden, aber auch initiiert vom linken Spektrum wie mit dem Brandanschlag, bei dem seine Mitarbeiter auch bedroht wurden. Dies alles müsse bestraft werden.