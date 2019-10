Nach verhinderter Lesung: De Maizière fordert „Fridays for Future“ zu Distanzierung auf

Teils vermummt: Mitglieder linker Gruppen und von Fridays for Future verhinderten am Montag die Lesung von Thomas de Maizière (CDU) im Alten Rathaus.

Nachdem Aktivisten die Lesung von Thomas de Maizière (CDU) beim Göttinger Literaturherbst verhindert hatten, fordert er „Fridays for Future“ auf, sich von der Blockade zu distanzieren.

Die von Störern und Protestierenden verhinderte Lesung des frühere Bundesinnenministers Thomas de Maizière (CDU) am Montagabend beim Göttinger Literaturherbst hat auch den Deutschen Bundestag beschäftigt. Und: Thomas de Maizière fordert die Klima-Bewegung „Fridays for Future“ auf, sich von der Blockade der Lesung zu distanzieren.

Er sei enttäuscht und traurig darüber, dass Göttinger Aktivisten der Bewegung „an vorderster Stelle“ dabei gewesen und die Treppe besetzt hätten, um seine Lesung zu verhindern, sagte de Maizière am Mittwoch bei einer Debatte zur Meinungsfreiheit im Bundestag. Die bundesweiten Koordinatoren müssten sich schnell dazu äußern, forderte der CDU-Abgeordnete.

Lesung soll wiederholt werden

Es sei nicht zu viel verlangt, dass sie erklären, ob solche Aktionen für die Haltung der ganzen Bewegung stünden und ob dies als legitimes Mittel begriffen werde. Wenn sie dazu schweigen, „wäre das beschämend für viele junge Leute, denen es wirklich um den Klimaschutz geht“, sagte de Maizière. Um Klimaschutz sei es bei seiner Veranstaltung nicht gegangen.

Mitglieder linker Gruppen hatten die Veranstaltung blockiert und damit verhindert. Hintergrund war die türkische Militäroffensive in Nordsyrien. Auch war es zu körperlichen Übergriffen gekommen, so gegen den Geschäftsführer des Göttinger Literaturherbstes Johannes-Peter Herberhold, dessen Anzug zerrissen wurde und der anschließen im Hemd zu den Wartenden gesprochen hatte.

De Maizière kündigte an, die Lesung wiederholen zu wollen. Die Blockade habe sich gegen ihn gerichtet. Leidtragende seien aber demokratische Bürgerinnen und Bürger gewesen. De Maizière betonte in der Debatte im Bundestag: „Für mich ist Meinungsfreiheit auch die Forderung nach Respekt, nach Gewaltlosigkeit, nach Anstand und Sachlichkeit, nach Ausgewogenheit und Angemessenheit.“

FDP forderte Debatte über Meinungsfreiheit

Der Bundestag diskutierte auf Verlangen der FDP-Fraktion über die Meinungsfreiheit in Deutschland. Hintergrund waren neben dem Fall de Maizière die verhinderte Vorlesung von AfD-Mitgründer Bernd Lucke und die Ablehnung eines Vortrags von FDP-Chef Christian Lindner in Hamburg.

Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) kritisierte das als erster Redner und forderte den Bundestag zudem dazu auf, sich klar gegen Grenzüberschreitungen im politischen Meinungskampf zu positionieren. Die Abgeordneten des Parlaments hätten eine Vorbildfunktion für die Debattenkultur im Land, sagte er.

Viele Redner äußerten sich besorgt über Verrohung, Hass und Hetze in Meinungsstreitigkeiten. Die Bedrohung gehe von rechts aus, sagte der Linken-Abgeordnete Friedrich Straetmanns. Er bezeichnete die Kritik an den Studenten in Hamburg im Fall Lucke als begründet, betonte aber auch: „Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass man Dinge widerspruchsfrei äußern kann.“ mit dpa