Dean Lewis bringt handgemachte Musik aus Australien nach Göttingen

Dean Lewis, geboren 1987 in Sydney in Australien, knapp 1,90 Meter groß und weltweit erfolgreich.

„I love you!“, kreischen vor allem weibliche Fans weltweit, wenn Dean Lewis die Bühne betritt. So war es auch beim Soundcheck-Konzert am Samstag in Halle 2 in Göttingen.

Dass hier sonst die Jungs der BG Basketball spielen, merkt man der völlig umfunktionierten Halle 2 nicht an. Der Boden ist raus, die Wände schwarz abgehängt und auf der riesigen Bühne rockt Dean Lewis mit seiner Band. In den ersten Reihen kreischen junge Mädels, halten Schilder hoch und winken den Musikern zu. Dean Lewis winkt zurück. Wieder Gekreische.

Das Publikum besteht aber nicht nur aus wilden Teenies. Mit seiner unverwechselbaren Stimme, der handgemachten Musik und den ehrlichen Texten fasziniert Dean Lewis jede Altersklasse und jede Generation.

+ Dean Lewis warf den Fans dann auch einige seiner Plektren zu. © Harald Kuhl

Textsichere Fans und eine talentierte Band

Die Stimmung in der gut gefüllten Halle 2 ist bei jedem Song – ob gefühlvoll ruhig oder rockig laut– ekstatisch. Beim Lied „Chemicals“ halten hunderte Zuschauer hunderte kleine Lichter empor und schwingen ihre Hände rhythmisch im Takt. Textsicherheit und Tanzausdauer beweisen die Fans das gesamte Konzert über. „Hold me I'm falling appart“ singen sie ohne Aufforderung, als die Musik kurz aussetzt und gehen sogar noch mehrere Zeilen weiter.

Die taltentierten Musiker um Dean Lewis demonstrieren 60 Minuten lang ihr Können: So spielt der Drummer bei einigen Stücken einhändig, während er in der anderen Hand eine Rassel schüttelt. Einer der Gitarristen zeigt eine tolle Backroundstimme und der andere spielt neben Gitarre auch Piano, so wie ihr Frontmann.

Nicht nur emotional und gefühlvoll, es wurde auch abgerockt

Richtig abgerockt haben Band und der gesamte Saal besonders bei den Songs „Straight back down“, „Hold of me“ und „Stay Awake“. Bei diesen Stücken konnten selbst die Gäste, die sich an den nicht ganz so vollen und heißen Rand gerettet hatten, nicht mehr stillstehen und feierten mit der Band.

Als dann auch noch „7 Minutes“ ertönt, fängt sogar eine ältere Frau an zu tanzen, die bis dato in eisernem Stillstand am Rand die Musik genoss.

Selbst den im Radio rauf und runter gespielten Song „Be allright“ performen die Künstler live auf der Bühne so großartig, dass man sich ganz neu für diesen Hit begeistern kann.

Dean Lewis nimmt jedes „I love you“, das er hört, schmunzelnd und fast ein bisschen verlegen zur Kenntnis. Gefallen scheint es ihm aber dennoch, denn er gießt noch Öl in das ohnehin schon lodernde Feuer, als er sein Plektrum in die Menge wirft. Wieder lautes Gekreische von den Mädchen vor der Bühne.

Trotz Welterfolgs scheinen die vier Australier auf dem Boden geblieben zu sein. Auf der Bühne haben sie ein zu Hause gefunden, sie freuen sich über jeden kleinen und großen Applaus. Immer wieder bedanken sie sich für die energiegeladene Stimmung im Saal. „Es ist eine Ehre für uns in Deutschland zu spielen. Wir lieben Deutschland“, sagt der Künstler mit charmantem australischen Akzent.