Attac und die klaren Botschaften an der Kreuzung

Göttingen - Etwas 20 Mitglieder der Regionalgruppe Göttingen von Attac haben für eine menschlichere Politik und Wirtschaft demonstriert.

Sie setzen sich für die Menschen ein – grundsätzlich und speziell in Zeiten der Corona-Krise. Und sie fallen auf an diesem 1. Mai an der Kreuzung Geismartor in Göttingen: Etwa 20 Aktivisten der Attac-Regionalgruppe Göttingen haben bunte Transparente, meist in der Signalfarbe Orange dabei. Die Botschaften darauf sind so klar wie einprägsam für Betrachter: „Mensch statt Klimakiller finanzieren“, „Pflege und Co – Löhne rauf!“ und „Menschen statt Konzerne retten“.

Corona zeigt Systemfehler

Die Corona-Pandemie mache die Systemfehler in unserer profitorientierten globalisierten Wirtschaft noch sichtbarer als sonst, sagt Eckart Stedeler, während er sich auf einer Verkehrsinsel mit seinem Transparent postiert. Besonders deutlich werden die Fehlentwicklungen wie die Konzentration der Produktion in weit entfernten Billiglohnländern bei den Medikamenten. Davon müsse man wegkommen.

Generelle Attac-Ziele

Attac weise seit jeher darauf hin. „Wir wollen jetzt nicht die Corona-Krise ausnutzen, sondern an unseren generellen Zielen festhalten, diese weiterhin vertreten“, sagt Stedeler.

Gleichwohl bietet die Corona-Krise die Möglichkeit des Protestes. Viele Menschen sind aufmerksamer, sensibler für Probleme. Attac will mit seiner bundesweiten Aktion „was wirklich wichtig ist“ genau dieses zeigen.

Gesundheitssystem

Der Mensch müsse im Vordergrund aller politischen Bemühungen stehen. „Wir setzen uns seit vielen Jahren für eine Reform des Gesundheitssystems ein“, sagt Stedeler. Gemeint ist die Abschaffung der Fallpauschalen in Krankenhäuser und deren Re-Privatisierung in die kommunale Hand. Auch müssten die „wahren Leistungsträger wie Pfleger, Ärzte, Busfahrer und andere durch faire Löhne und gute Arbeitsbedingungen aufgewertet werden.

Chance der Krise

Attac fordert auch eine stärker am Gemeinwohl ausgerichtete Wirtschaft, gegen eine Allmacht der Konzerne.

Die Corona-Krise böte nun die Chance, die richtigen Prioritäten zu stzen. „Wir können jetzt aufzeigen, worauf es ankommt“, sagt Eckart Stedeler. "Wir fürchten, dass nach der Corona-Krise in der globalisierten Wirtschaft so weiter läuft wie bisher".

Deshalb sei es wichtig, auch in Zeiten der Versammlungseinschränkungen zu demonstrieren. Die Erlaubnis in Göttingen bekam Attack anstandslos von der Verwaltung, aber mit Auflagen, die dem Hygieneschutz Rechnung tragen.

Nach den Regeln

Das beachten die Attac-Mitglieder, sie halten die Abstände ein, viele tragen den Mund-Nase-Schutz.

Vorbeikommende Passanten, Fahrrad- und Autofahrer am Freitag reagieren gelassen auf die Demonstration und kurzzeitige Behinderungen. Die Botschaften auf den Transparenten sind ja auch eindeutig. (tko)