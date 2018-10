Demo in Göttingen für den Klimaschutz und den Ausstieg aus der Kohle

Aktion am Alten Rathaus

+ © Bernd Schlegel Demonstration für den Klimaschutz: Junge Leute setzten sich am Freitag auf dem Marktplatz in Göttingen für den Ausstieg aus der Kohle bei der Stromerzeugung ein. © Bernd Schlegel

Göttingen. Für den Klimaschutz machten sich am Freitag in den Nachmittagsstunden mehrere hundert Teilnehmer bei einer Demonstration vor dem Alten Rathaus in Göttingen stark.