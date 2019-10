Demonstranten fordern bezahlbaren Wohnraum in Göttingen

Göttingen – Unter dem Motto „Gemeinsam Kämpfen! Für eine revolutionäre Bewegung“ gingen am Tag der Deutschen Einheit einige hundert Menschen in Göttingen auf die Straße. Dabei wurde unter anderem bezahlbarer Wohnraum in der Uni-Stadt gefordert.

Die Demonstration, zu der die Antifaschistische Linke International (ALI) aufgerufen hatte, sollte sichtbar machen, dass linke Alternativen in Göttingen präsent und stark sind.

An Einfallsreichtum mangelte es bei den Demonstranten nicht. So wurde ein riesiger „Herrschaftswürfel“ von vier als Arbeiter verkleideten Teilnehmer getragen. Die vier Seiten des Würfels stellten die Themen Kapitalismus und Massenkonsum, Rassismus, Patriachat sowie „Imperialismus“ und Krieg dar. An verschiedenen Stationen auf der Route durch die Innenstadt gab es passende Redebeiträge.

Ein Höhepunkt der Aktion in der Innenstadt war die Zerstörung des Würfels am Ende der Demo auf der Bürgerstraße: Imperialismus, Rassismus, Patriarchat und Kapitalismus wurden so symbolisch dem Erdboden gleich gemacht.

Einer der fünf Zwischenstopps machte der Demonstrationszug in der Gotmarstraße. Dort wurde eine Solidaritätsbotschaft in Form eines Banners an die Bewohner eines dortigen Wohnhauses überbracht. Durch den Verkauf des nahen Sparkassengeländes würden die Bewohner zugunsten teurer Mietwohnungen und Gastronomien ihre Bleibe verlieren. „Wir fordern daher günstigen, bezahlbaren Wohnraum für alle“, so die Demo-Teilnehmer