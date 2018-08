Rechtsextreme marschieren durch Göttingen - 650 Menschen protestieren dagegen

Rechten-Marsch der Republikaner um Jens Wilke in Grone: Die Polizei versucht ein Aufeinandertreffen der Rechten und der Gegendemonstranten am Siekweg im Westen Göttingens zu verhindern. Foto: Stefan Rampfel

Göttingen. 20 Rechtsradikale um den bekannten Rechtsextremen Jens Wilke sind in Göttingen auf einem angemeldeten Marsch in der Weststadt unterwegs. Startpunkt war der Siekweg im Industriegebiet.

Demgegenüber stehen etwas 400 Gegendemonstranten, die sich ebenfalls am Siekweg getroffen haben. Viele hundert Polizisten schützen den Marsch der Republikaner, sie sind kraft Gesetz dazu verpflichtet, das Versammlungsrecht zu gewährleisten. Die Polizei hatte die Strecke schon am Vormittag für den Verkehr zunächst teil- dann auch vollgesperrt. Lesen Sie dazu auch: Rechte Demo: Polizei ist heute in Göttingen im Großeinsatz

Im Göttinger Stadtteil Grone gibt es eine weitere Protestveranstaltung gegen den Marsch der Rechtsradikalen: Am Jona-Platz haben sich nach Angaben der Polizei um 14 Uhr etwa 250 Menschen versammelt, um ihren Protest bei einem Nachbarschaftsfest mit Kinder-Aktionen zu bekräftigen. Von einem Hochhaus in der Deisterstraße soll beim Vorbeimarsch der Rechten von Gegendemonstranten ein großes Plakat mit einer Parole gegen Nazis herabgelassen werden.

Als die Republikaner am Jona-Platz an den vielen Gegendemonstranten vorbeizogen herrschte eine aufgeheizte Stimmung. Es gab Wasserflaschenwürfe gegen Wilke und Co.. Am Jona-Platz war auch Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD), um sich ein Bild von der Lage zu machen und seine Solidarität mit den Bewohnern zu zeigen. Köhler wohnt im Stadtteil Grone. Die Polizei sicherte mit einer Kette aus Beamten Lage, verhinderte, dass es zur direkten Konfrontation zwischen Rechten und Gegendemonstranten kommen konnte.

Bei den Protestaktionen gibt es auch einige Redebeiträge. So sprechen DGB-Geschäftsführer Lothar Hanisch, Prof. Rene Hoffmann vom Klimaschutzbündnis Göttingen und Maria Gerl-Plein (Grüne), die stellvertretende Ortsbürgermeisterin von Grone.

Die Rechtsextremisten wollten "Nationalismus, Rassismus, Hass und Hetze verbreiten", erklärte das Bündnis gegen Rechts, das für Gegenproteste verantwortlich zeichnet. Ein Aufmarsch von Neonazis sei "ein Angriff auf alle, die für eine vielfältige und offene Gesellschaft bei uns und in Europa stehen".

Schon in der Nacht zu Samstag hatten Anwohner und Aktivisten zahlreiche Plakate an der Marschstrecke der Republikaner aufgespannt und Transparente aufgehängt. "Grone ist bunt, vielfältig, tolerant und friedlich", war darauf etwa zu lesen - in dem Stadtteil leben auch viele Menschen mit Migrationshintergrund. Auf Plakaten hieß es auch: "Solidarität statt Hetze".

Wir berichten am Nachmittag weiter auf HNA-Online.

Fragen und Antworten zu den Behinderungen am Samstag

Die Demonstration der rechten Partei „Die Republikaner“ und die erwarteten Gegenproteste führen am Samstag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Göttingen – dazu Fragen und Antworten.

Welche wichtige Straße wird gesperrt?

Eine der Göttinger Haupteinfallstraßen, die Kasseler Landstraße, wird von 10 bis voraussichtlich 18 Uhr gesperrt. Die vorbereitenden Arbeiten beginnen gegen 9.15 Uhr. Die Umleitung erfolgt über Otto-Brenner-Straße und Siekhöhenallee.

Was ist mit dem Verkehr, der stadtauswärts auf der Kasseler Landstraße unterwegs ist?

Stadtauswärts soll die Kasseler Landstraße trotz der Demonstration weiterhin einspurig befahrbar sein. Sollte es allerdings erforderlich sein, so wird die Straße auch in dieser Richtung gesperrt. Die Umleitung erfolgt dann über die Jheringstraße.

Was passiert mit dem Stadtbusverkehr?

Zwischen 10 und 18 Uhr ist der Stadtbusverkehr von den Sperrungen betroffen. Das berichten die Göttinger Verkehrsbetriebe. Die Linien 31/32 sowie 61/62 werden stadteinwärts über Otto-Brenner-Straße, Martin-Luther-Straße, Greitweg, Königsstieg und zurück auf die Groner Landstraße um geleitet. Stadtauswärts fahren die betroffenen Linien nach der Haltestelle „Gotteslager“ über die Straße Gotteslager (direkt nach der Haltestelle rechts) zur Backhausstraße und weiter auf dem üblichen Linienweg.

Was müssen die Anwohnern beachten, die innerhalb der Marschroute in Grone-Süd wohnen?

Wer sein Auto innerhalb der Marschroute stehen hat, bekommt am Samstag voraussichtlich Probleme, da die Strecke schon im Laufe des Vormittags freigehalten werden muss. Bis etwa 12 Uhr gibt es vermutlich die Möglichkeit, über Deisterstraße/Elmweg zu fahren. Die Polizei ist bemüht, individuelle Lösung zu finden.

Wo kann man weitere Infos bekommen?

Am Samstag ist ab 8 Uhr ein Bürger-Infotelefon der Polizei unter der Rufnummer 0551/491-4000 geschaltet. Weitere Infos gibt es über einen Twitter-Kanal sowie über eine Facebook-Seite.